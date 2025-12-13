باشگاه خبرنگاران جوان؛فرزانه صادق روز شنبه در دومین همایش حمل و نقل و توسعه اقتصادی اظهار داشت: امروز در وزارت راه و شهرسازی به نقطه‌ای رسیده‌ایم که دیگر موضوعات را «به بعد» موکول نکنیم، چون دیگر فرصتی باقی نمانده است.

وی بیان داشت: این البته به معنای ناامیدی نیست، بلکه پوست انداختن دولت و شکستن محدودیت‌هایی است که تاکنون به بخش خصوصی روا داشته‌ایم و این موضوعی است که شخص رئیس‌جمهور به آن اعتقاد دارد.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: امروز باید بخش خصوصی را بپذیریم و بدانیم بخش خصوصی موتور محرک هر کشور است، با این وجود آنچه که باید تاکنون اتفاق نیفتاده است.

وی اضافه کرد: در یک سال اخیر با مشارکت عمومی- خصوصی توانستیم چند قرارداد خوب را به پیش ببریم.

صادق با بیان اینکه با موضوع تضمین بازگشت سرمایه کاملاً موافقیم، گفت: به دنبال آن هستیم که دولت و بانک مرکزی این تضمین را انجام دهند.

وی به سفر اخیر خود به همراه رئیس جمهور به ارمنستان اشاره کرد و ادامه داد: طبق نظرسنجی که در خصوص محبوبیت‌های کشورهای همسایه در ارمنستان انجام شده، ایران در رتبه بیست و دوم بود اما به جهت کار مهندسی در حوزه راه و ساختمان و رضایت مردم از فعالان ایرانی، در یک بازه زمانی حدود ۱۵ ساله به رتبه هشتم رسیدیم.

این عضو کابینه دولت چهاردهم در خصوص اصلاح تعرفه‌ها و سازوکارهای درآمدی خاطرنشان کرد: در مصوبات قانونی مجلس به نرخ گذاری دستوری در همه حوزه‌ها پایان داده شده است و در یک سال اخیر تلاش کردیم تا نرخ‌های حمل و نقل جاده‌ای ریلی، هوایی و دریایی دیگر به ستاد تنظیم بازار نرود.

وی اظهار داشت: در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار، هر آنچه به خدمات حمل و نقل باز می‌گشت دوباره به شورای عالی ترابری و وزارت راه و شهرسازی بازگشت تا طی جلساتی با بخش خصوصی به تعیین نرخ‌ها بپردازند.

صادق ادامه داد: هم اکنون بخش خصوصی چندین هزار همت سرمایه در حوزه زیرساخت و ناوگان دارد که بسیار ارزشمند است و امروز به دنبال آن هستیم که وقتی دولت می‌خواهد تسهیلات و ضمانت بدهد، در قبال همین اقدامات اجرایی باشد که بخش خصوصی به دنبال انجام آن است.

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: در حوزه دریایی مشکلات عمیق و ریشه‌ای داریم، زیرا در گذشته دولت مدام می‌خواسته که حکمروایی مطلق داشته باشد، اما اکنون تغییراتی را آغاز کرده‌ایم و باور دارم که با حمایت‌های بخش خصوصی می‌توانیم مقاومت‌ها در این زمینه را بشکنیم.

وی تاکید کرد: گفت‌وگو با کشورهای همسایه در دولت چهاردهم به‌جد پیگیری می‌شود و مهمترین ابزار دیپلماسی اقتصادی که دولت با همسایگان در پیش گرفته، حمل و نقل است.

وی تصریح کرد: در همه سفرهایی که با رئیس جمهور به کشورهای همسایه داشتیم و در جلسات مشترک با فعالان اقتصادی و تجاری، یکی از مهمترین مطالبه‌های بخش خصوصی برای تضمین و بیشتر شدن تعاملات تجاری، تکمیل کریدورها است.

وی اضافه کرد: در سفر اخیر به قزاقستان، وزیر حمل و نقل این کشور بر مزیت ایران تاکید زیادی داشت و چینی‌ها نیز چنین نظری دارند.

صادق تاکید کرد: در این راستا چند کار را آغاز کرده‌ایم که نخستین آن اتصال ریل چابهار- زاهدان تا پایان سال است؛ موضوعی که همه کشورهای پیرامونی و کشورهای اطراف آنها پیگیر آن هستند.

وی اظهار داشت: معتقدم بنادر کراچی و گوادر پاکستان رقیب چابهار ما نیستند و اتفاقاً می‌توان هم‌افزایی با آنها را رقم زد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پاکستانی‌ها پیگیر فعال‌سازی مجدد مسیر ریلی حمل بار از ایران به ترکیه بودند و چینی‌ها اذعان کردند که حمل بار ریلی از مسیر ایران به ترکیه، حدود ۱۲ روز زمان حمل کالا را کوتاه‌تر کرده است.

وی اضافه کرد: ظرفیت‌های ویژه‌ای بین ایران و روسیه وجود دارد و این کشور مسیر ایران را برای انتقال بار خود به دریای آزاد انتخاب می‌کند.

صادق تصریح کرد: عبور از مرز و گمرک یکی از مهم‌ترین مشکلات ما است، اما در این زمینه به سمت تعامل حداکثری به پیش می‌رویم.

وی تاکید کرد: تعریف پنجره واحد گمرکی بین ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه در حال عملیاتی شدن است.

او خاطرنشان کرد: با وجود همه مشکلات موجود، اما سرمایه اجتماعی همچنان وجود دارد، موضوعی که در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه کشورمان به وضوح مشخص شد.

وی به رکورد روزانه ۱‌.۳ میلیون تنی حمل بار در ایام جنگ با رژیم صهیونی به عنوان یکی از شقوق سرمایه اجتماعی اشاره کرد و گفت: این مهم جز با همت، تلاش و غیرت انجمن‌ها، تشکل‌ها، رانندگان، فعالان کشتیرانی و حمل و نقل ریلی و ... اتفاق نیفتاد.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در آن ایام بعد از مدت‌ها شاهد هم‌افزایی بین شقوق مختلف ریلی، جاده‌ای و دریایی بودیم، در حالی که فراموش نمی‌کنیم دو هفته پیش از آن اعتراضات صنفی رانندگان را داشتیم. حتی یک انجمن مربوط به خدمات مسافری اعلام کرد که نرخ خدمات خود را تا زمان پایان نیافتن جنگ تغییر نمی‌دهد.

وی تاکید کرد: این موارد و سایر موارد مشابه نشان می‌دهد سرمایه اجتماعی در کشور وجود دارد و همواره چندین قدم جلوتر از دولتمردان است، دولت نیز باید دخالت‌هایش را به حداقل برساند و ما به‌جد در وزارت راه و شهرسازی پیگیر این موضوع هستیم.