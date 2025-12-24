باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی - یکی از اساتید دانشگاه پیام نور حاضر در عمره دانشجویی در گفت‌وگو با خبرنگار اعزامی باشگاه خبرنگاران جوان به سفر حج، با اشاره به اهمیت برگزاری عمره دانشجویی، این سفر معنوی را فرصتی ارزشمند برای تعامل نسل‌ها، تقویت باور‌های دینی و ایجاد نگاه‌های تازه نسبت به مسائل مذهبی و اجتماعی دانست.

خانم قائدی، عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی دانشگاه پیام نور که به‌عنوان استاد همراه در کاروان عمره دانشجویی حضور داشت، با بیان اینکه این سفر تجربه‌ای بسیار مثبت برای او بوده است، گفت: حضور در کنار نسل جوان باعث شد هم دوباره حس و حال جوانی را تجربه کنم و هم از نگاه‌ها و دیدگاه‌های تازه دانشجویان بیاموزم.

وی با تأکید بر این اصل که «عقل سالم در بدن سالم است»، افزود: همان‌طور که به سلامت جسم توجه می‌کنیم، باید به سلامت فکری و عقلانی نیز اهمیت بدهیم. بخشی از عقل، بینش و ایدئولوژی و نوع نگاه ما به جهان پیرامون است و چنین سفر‌هایی می‌تواند در شکل‌گیری و اصلاح این نگاه، به‌ویژه در سنین جوانی، نقش مؤثری داشته باشد.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: اگر جوانان در این سنین وارد چنین فضا‌های معنوی شوند، ممکن است تغییراتی در باور‌های اعتقادی خود ایجاد کنند که این تغییرات به‌طور طبیعی بر سایر ابعاد زندگی آنها نیز اثرگذار خواهد بود. چراکه روحیه پاک، صادق و انعطاف‌پذیر جوانان، زمینه پذیرش و تحول را بیش از سنین بالاتر فراهم می‌کند.

قائدی با تبریک به دانشجویانی که در این سفر معنوی شرکت کردند، اظهار داشت: حضور در عمره دانشجویی نوعی سعادت است که نصیب این عزیزان شده و ارزش آن را باید از خودشان پرسید. از نگاه من و سایر همراهان، تلاش شد با وجود تفاوت‌های نسلی، در کنار دانشجویان باشیم و نقش راهنمای مثبت و سازنده‌ای برای آن‌ها ایفا کنیم.

او در پایان ابراز امیدواری کرد که این همراهی توانسته باشد رضایت دانشجویان را جلب کند و افزود: امیدوارم حقی از این عزیزان بر گردن ما باقی نمانده باشد و این سفر، تجربه‌ای ماندگار و اثرگذار در مسیر زندگی آن‌ها باشد.