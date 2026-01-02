باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - صفدر نیازی شهرکی معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در دهمین نمایشگاه بینالمللی جامع کشاورزی ایران گفت: در نمایشگاه ۳۰۰ شرکت غرفه دارند که براین اساس آخرین یافتههای حوزه کشاورزی از تجهیزات فنی تا محصولات آلی در معرض بازدید فعالان حوزه کشاورزی و بهرهبرداران قرار گرفته است.
به گفته وی، ۱۰۰ شرکت حاضر در حوزه ماشینآلات و تجهیزات شبکه آبیاری، ۱۲۰ شرکت در بخش نهادههای کشاورزی، ۵۰ شرکت در بخش محصولات گلخانهای در نمایشگاه به ارائه کالاها و خدمات خود پرداختهاند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کودهای بیولوژیک بیان کرد: کارهای خوبی در حوزه کودهای بیولوژیک در کشور انجام شده است، همچنین در بخش تجهیزات سیستم آبیاری تولیدکننده و صادرکننده هستیم.
نیازی شهرکی با اشاره به تولید و تامین بخشی از بذر مورد نیاز در داخل گفت: سال گذشته صادرات حوزه نهادههای کشاورزی ۱۰۰ میلیون دلار ارزآوری داشته است.