بخش ششم از مجموعهی منتخب آثار «کاریکاتور روز» در قالب گزارشی تازه منتشر شد؛ این بار تمرکز بر کاریکاتوریستهای نسل جدید از ایران و سایر کشورها است. آثار ارائهشده در این مجموعه، تنوعی چشمگیر از نگاههای هنری و نقدهای اجتماعی را در خود جای دادهاند که مرز میان طنز و واقعیت را به چالش میکشند. این گزارش با مرور آثار منتخب کاریکاتوریستهای معاصر، تصویری چندوجهی از جهان امروز ارائه میدهد؛ جهانی که در آن یک طرح ساده میتواند روایتگر پیچیدگیهای سیاست، جامعه و فرهنگ باشد. حضور پررنگ هنرمندان ایرانی در این مجموعه، نشان از بالندگی هنر کاریکاتور و طنز تصویری در کشور دارد. «کاریکاتور روز» این هفته، منتخبی فاخر از این شاهکارهای تصویری بینالمللی، طنزی چندلایه و تفکربرانگیز را به مخاطبان خود معرفی میکند. در مجموعه گزارشهای تحلیلی «کاریکاتور روز»، کاریکاتور به عنوان یک ابزار آموزشی قدرتمند معرفی میشود که رسانه ملی با پرداختن به آن، ماموریت خود در ارتقای آگاهی اجتماعی را دنبال میکند. سری گزارشهای به روز «کاریکاتور روز» نشان میدهد که چگونه میتوان به وسیله «هنر» و از تلفیق «طنز» و «تصویر»، برای ایجاد درکی عمیقتر و ماندگارتر از رویدادهای جهان بهره برد. هدف اصلی گزارشهای «کاریکاتور روز» در خبرگزاری پیشرو باشگاه خبرنگاران، توانمندسازی مخاطب در مواجهه با انبوه اطلاعات بصری در عرصه بین المللی است. در این جا طنز، تنها برای خنده نیست؛ سلاحی برای تقویت بینش عمومی در جامعه است. / تهیه گزارش: سهراب سید جمالی