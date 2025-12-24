مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: بنابر آمار ماهانه ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزارتن مرغ در کشور مصرف می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدعلی کمالی سروستانی مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: بنابر اعلام وزیر جهاد کشاورزی، بارگزاری نهاده در سامانه بازارگاه انجام شده است، اما وضعیت حمل مناسب نیست و با توجه به خالی بودن انبار کارخانه های خوراک دام و مرغداران میزان حمل فعلی جوابگو نیست که همین امر موجب شده تا توزیع نهاده در سامانه بازارگاه اثری نداشته باشد.

وی با بیان اینکه قیمت های نهاده های دامی کماکان بالاست، افزود: قیمت کنجاله سویا در بازار آزاد کماکان بالاست و در سامانه بازارگاه خبری از توزیع کنجاله نیست.

کمالی سروستانی ادامه داد: بنابر آمار ماهانه ۴۳۰ هزارتن ذرت و ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزارتن کنجاله سویا داریم که متاسفانه این میزان تامین نشده و همین امر موجب شده تا مرغداران با چالش هایی در تامین روبرو باشند.

مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه جوجه ریزی ها در حال انجام است، افزود: برآوردها حاکی از آن است که تا پایان آذرماه، میزان جوجه ریزی به حدود ۱۵۹ تا ۱۶۰ میلیون قطعه برسد، اما نکته حائز اهمیت اینجاست که برای این میزان باید نهاده مورد نیاز تامین شود تا مرغ تولیدی به وزن مطلوب برسد تا مشکلی در تامین مرغ برای ماه های آتی نداشته باشیم.

به گفته وی، با توجه به هزینه های بالای تولید ناشی از افزایش چندبرابری قیمت ذرت و کنجاله سویا در بازار آزاد نسبت به نرخ مصوب موجب شده تا قیمت مرغ زنده افزایش یابد، اما به لحاظ جوجه ریزی مشکلی برای تامین مرغ فعلی نیست و تنها با استمرار روند تامین نهاده، مرغ ها قبل از رسیدن به وزن مطلوب روانه کشتارگاه می شود.

مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی نیاز ماهانه مرغ را ۲۴۵ تا ۲۵۰ هزارتن اعلام کرد و افزود: باتوجه به آنکه مرغ ارزانترین پروتئین موجود در بازار است، از این رو تقاضا برای خرید بالاست که براین اساس سرانه مصرف مرغ ۳۲ کیلوست و از طرفی بدلیل بالابودن قیمت گوشت قرمز، مردم بدنبال جایگزینی آن با گوشت سفید هستند.

کمالی سروستانی گفت: تجربه سال گذشته نشان داد که در مواقعی که نهاده به میزان کافی تامین شود، قیمت مرغ برمبنای مکانیزم عرضه و تقاضاست به طوریکه سال قبل در اغلب ماه های سال کمتر از نرخ مصوب بود و امسال با تامین نهاده های مورد نیاز، مرغ به قیمت منطقی خود در بازار می رسد.

برچسب ها: بازار مرغ ، تولید مرغ ، قیمت مرغ
خبرهای مرتبط
توزیع روزانه ۸ هزارتن مرغ در سطح کشور
قیمت هر کیلو مرغ به ۱۷۰ هزارتومان رسید
توزیع بیش از یک میلیون کیلوگرم مرغ فقط در یک روز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ارز ترجیحی کماکان تا زمانی که دولت اعلام کند، تداوم دارد
لایحه بودجه ۱۴۰۵ زیر ذره‌بین/ درآمد‌های مالیاتی در صدر منابع
آغاز عرضه بنزین سوپر در تهران/ لیست مناطق عرضه بنزین سوپر منتشر شد
ورود سامانه بارشی گسترده به کشور از هفته آینده/ بارش برف و باران در بیشتر استان‌ها
کشیدن افسار تورم با کنترل رشد نقدینگی و کسری بودجه
میان هیجان و مدیریت؛ بورس در ارتفاع ۴ میلیون واحد
نرخ تورم سال آینده بیش از ۴۰ درصد خواهد بود/ مالیات بر ارزش افزوده مشمول پر مصرف ها خواهد بود
پرداخت غرامت دامداران خسارت دیده در حال بررسی است
امکان تأمین هزار مگاوات برق برای پتروشیمی‌های کشور
آخرین اخبار
امکان تأمین هزار مگاوات برق برای پتروشیمی‌های کشور
ورود سامانه بارشی گسترده به کشور از هفته آینده/ بارش برف و باران در بیشتر استان‌ها
آغاز عرضه بنزین سوپر در تهران/ لیست مناطق عرضه بنزین سوپر منتشر شد
کشیدن افسار تورم با کنترل رشد نقدینگی و کسری بودجه
میان هیجان و مدیریت؛ بورس در ارتفاع ۴ میلیون واحد
پرداخت غرامت دامداران خسارت دیده در حال بررسی است
لایحه بودجه ۱۴۰۵ زیر ذره‌بین/ درآمد‌های مالیاتی در صدر منابع
نرخ تورم سال آینده بیش از ۴۰ درصد خواهد بود/ مالیات بر ارزش افزوده مشمول پر مصرف ها خواهد بود
ارز ترجیحی کماکان تا زمانی که دولت اعلام کند، تداوم دارد
وکالتی کردن حساب ۱۱ هزار و ۷۲۷ نفر در یازدهمین دوره عرضه خودرو‌های وارداتی
عرضه بنزین سوپر وارداتی با استقرار خودرو‌های سوخت‌رسان در تهران
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از شنبه
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۳ دی ماه
تقویت ظرفیت انتقال نفت خام از جنوب به شمال کشور
میزان مصرف گاز به ۶۵۹ میلیون متر مکعب رسید
ظرفیت لجستیکی شهر فرودگاهی، فرصتی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های کلان
دارو و شیرخشک امسال چقدر یارانه می‌گیرند؟
نرخ عوارض مصرف برق مازاد بر الگو برای سال آینده مشخص شد
ضرورت توزیع ذخایر برنج بازرگانی دولتی برای تنظیم بازار/ ۱۸۰ هزارتن برنج در آذرماه ثبت سفارش شد+فیلم
سازمان توسعه تجارت در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات اطلاعیه صادر کرد
پروژه‌های جهش تولید مسکن در نقطه صفر قرار دارند/ پروژه‌های مسکنی با کسری ۴۰ درصدی منابع مالی آغاز می‌شوند+ فیلم
فتح آرام ۴ میلیون واحدی شاخص کل بورس با چاشنی لایحه بودجه
درخواست جدید تاسیس شرکت هواپیمایی تا اطلاع ثانوی پذیرش نمی‌شود
کمبود سه میلیون واحد مسکونی در کشور/ ابر بحران مسکن در راه است+ فیلم
تامین ارز واردات از ۴۳ میلیارد دلار گذشت
هزینه اجاره مسکن استیجاری مشخص شد
زرافزا؛ بهترین سایت خرید طلای آب شده با فاکتور رسمی
بازگشت شرایط عادی در مرز آستارا تا ۴ روز آینده / افزایش ظرفیت پذیرش کامیون روزانه به ۴۰۰ دستگاه کامیون+ فیلم
اصلاح بازگشت مالیات بر ارزش افزوده راه حلی برای تعدیل قیمت برنج+ فیلم
بورس بر مدار صعودی/ شاخص کل بورس به ۴ میلیون واحد رسید