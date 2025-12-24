باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدعلی کمالی سروستانی مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: بنابر اعلام وزیر جهاد کشاورزی، بارگزاری نهاده در سامانه بازارگاه انجام شده است، اما وضعیت حمل مناسب نیست و با توجه به خالی بودن انبار کارخانه های خوراک دام و مرغداران میزان حمل فعلی جوابگو نیست که همین امر موجب شده تا توزیع نهاده در سامانه بازارگاه اثری نداشته باشد.

وی با بیان اینکه قیمت های نهاده های دامی کماکان بالاست، افزود: قیمت کنجاله سویا در بازار آزاد کماکان بالاست و در سامانه بازارگاه خبری از توزیع کنجاله نیست.

کمالی سروستانی ادامه داد: بنابر آمار ماهانه ۴۳۰ هزارتن ذرت و ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزارتن کنجاله سویا داریم که متاسفانه این میزان تامین نشده و همین امر موجب شده تا مرغداران با چالش هایی در تامین روبرو باشند.

مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه جوجه ریزی ها در حال انجام است، افزود: برآوردها حاکی از آن است که تا پایان آذرماه، میزان جوجه ریزی به حدود ۱۵۹ تا ۱۶۰ میلیون قطعه برسد، اما نکته حائز اهمیت اینجاست که برای این میزان باید نهاده مورد نیاز تامین شود تا مرغ تولیدی به وزن مطلوب برسد تا مشکلی در تامین مرغ برای ماه های آتی نداشته باشیم.

به گفته وی، با توجه به هزینه های بالای تولید ناشی از افزایش چندبرابری قیمت ذرت و کنجاله سویا در بازار آزاد نسبت به نرخ مصوب موجب شده تا قیمت مرغ زنده افزایش یابد، اما به لحاظ جوجه ریزی مشکلی برای تامین مرغ فعلی نیست و تنها با استمرار روند تامین نهاده، مرغ ها قبل از رسیدن به وزن مطلوب روانه کشتارگاه می شود.

مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی نیاز ماهانه مرغ را ۲۴۵ تا ۲۵۰ هزارتن اعلام کرد و افزود: باتوجه به آنکه مرغ ارزانترین پروتئین موجود در بازار است، از این رو تقاضا برای خرید بالاست که براین اساس سرانه مصرف مرغ ۳۲ کیلوست و از طرفی بدلیل بالابودن قیمت گوشت قرمز، مردم بدنبال جایگزینی آن با گوشت سفید هستند.

کمالی سروستانی گفت: تجربه سال گذشته نشان داد که در مواقعی که نهاده به میزان کافی تامین شود، قیمت مرغ برمبنای مکانیزم عرضه و تقاضاست به طوریکه سال قبل در اغلب ماه های سال کمتر از نرخ مصوب بود و امسال با تامین نهاده های مورد نیاز، مرغ به قیمت منطقی خود در بازار می رسد.