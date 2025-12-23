باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - فرشید الوند، مدیرعامل فنرسازی قطعات خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به ظرفیت تولید و خودکفایی در تأمین قطعات فنر خودرو اظهار داشت: شرکت فنرسازی در تهران دارای ظرفیت تولید سالانه ۱۳ هزار تن است و به همین میزان نیز امکان فروش محصولات وجود دارد.

به گفته وی، حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از این ظرفیت از نظر تناژ، نیاز کامل گروه خودروسازی سایپا در حوزه خودروهای تجاری را پوشش می‌دهد.

الوند افزود: حدود ۳۵ درصد از تولید این شرکت در حوزه افترمارکت، خدمات پس از فروش و قطعات یدکی به‌صورت مستقیم به بازار عرضه می‌شود و نزدیک به ۲۷ درصد نیز به سایر خودروسازان داخلی از جمله ایران‌خودرو دیزل، ایران‌خودرو گروه بهمن، پارس آرین موتور و صنایع ریلی اختصاص دارد.

وی تأکید کرد که فنرسازی زر سهم عمده‌ای در تأمین فنر تخت واگن‌های حمل‌ونقل تجاری کشور دارد.

وی در ادامه به وضعیت صادرات اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت تولید و ارتباطات صادراتی ایجادشده در سال‌های گذشته، طی امسال حدود ۵ درصد از ظرفیت تولید شرکت به صادرات اختصاص یافته که این میزان در ۹ ماه نخست سال به‌طور کامل محقق شده است.

به گفته الوند، محصولات این شرکت به کشورهای عراق، حوزه CIS و افغانستان صادر می‌شود و مذاکرات مثبتی نیز برای ورود به بازار ترکیه انجام شده که در صورت نهایی شدن، صادرات به این کشور برای نخستین بار آغاز خواهد شد.

این مقام صنعتی درباره تأمین مواد اولیه اظهار داشت: تا سال ۱۳۹۶ فولاد آلیاژی مورد نیاز برای تولید فنرهای تخت به‌طور کامل وارداتی بود، اما از سال ۱۴۰۰ تولید این مواد به‌صورت اختصاصی در مجموعه فنرسازی زر انجام می‌شود که منجر به کاهش قابل توجه هزینه‌ها و جلوگیری از خروج ارز شده است. وی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ نیازی به واردات مواد اولیه از خارج از کشور وجود ندارد.

الوند در پایان با اشاره به ناترازی انرژی در کشور گفت: قطعی گاز و برق یک چالش ملی برای صنایع محسوب می‌شود، اما فنرسازی زر با ایجاد زیرساخت کامل برق اضطراری و همچنین مدیریت و بهینه‌سازی مصرف گاز، تلاش کرده است از بروز اختلال جدی در روند تولید جلوگیری کند.