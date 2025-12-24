باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عباس گودرزی سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره استیضاح وزرای دولت چهاردهم گفت: استیضاح از لحظهای که اعلام وصول میشود، وزیر مربوطه را درگیر میکند. استیضاح یک امر طبیعی در مجلس است و با ده امضای نمایندگان محترم، فرایند آن نقطه آغازین خود را شروع میکند. این موضوع در داخل مجلس مطرح است و بهانهای نیست برای اینکه وزیر محترمی احیاناً بخواهد تنبلی کند، بیتوجهی نشان دهد، ترک فعل داشته باشد و یا به هر حال تعلیقی در کار خود ایجاد کند و توپ را به زمین مجلس بیندازد.
عضو کمیسیون اجتماعی بیان کرد: مجلس وظیفه نظارتی دارد و استیضاح یعنی توضیح خواستن؛ این حق مجلس است که از وزیری که مسئولیت مهم اداره کشور در حوزه مشخصی را متعهد شده است، گزارش و توضیح بخواهد. خواهش من این است که درباره استیضاح اینقدر آدرس غلط ندهیم، اینقدر پیچیده نکنیم و اینقدر برای آن در فضای عمومی جامعه حاشیهسازی نکنیم. این یک امر کاملاً بدیهی است و در داخل مجلس مسیر طبیعی خود را طی میکند.
نماینده مردم بروجرد در مجلس اظهار کرد: حتماً، ما در چارچوب ظرفیتهای قانونی و تعاملات درونی مجلس، کار را دنبال می:نیم. هرگاه استیضاحی به وزیری ابلاغ شود، ابتدا به کمیسیون میرود و وزیر توضیحات خود را ارائه میدهد. در صورتی که امضای ۱۰ نماینده کماکان باقی باشد، اعلام وصول میشود و وزیر در صحن مجلس توضیحات خود را مطرح میکند.
این نماینده مجلس میگوید به نظر من، بحث استیضاح را در جامعه خیلی با پیچیدگی و ابهام بیان میکنند؛ گاهی آن را سیاسی میکنند و گاهی دوقطبیسازی میکنند. به نظر من این رویکرد درست نیست البته برخی نیز بهدنبال آن هستند که ناکارآمدیهای خود را از این طریق توجیه کنند، اما مجلس کار خود را انجام میدهد و دولت نیز فعالیتهای خود را دارد.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس اضافه کرد: مجلس همواره تلاش کرده، هست و خواهد بود که در کنار دولت باشد، معین و پشتیبان دولت باشد و در جهت حل مسائل مردم حرکت کند. از روز اول نیز راهبرد مجلس دوازدهم همین بوده است چون ما معتقدیم هر برنامه، هر تدبیر، هر اعلام موضع و هر اقدامی باید در جهت حل مسائل مردم باشد و خیر آن برای مردم از شر آن بیشتر باشد.
گودرزی گفت: ناظر به همین سنجش خیر و شر، ناظر به اقدام حکیمانه، تدبیر و برنامهریزی درست و رفتار حکیمانه، مجلس شورای اسلامی موضوع استیضاح و هر مسئله دیگری را در چارچوب ظرفیتهای قانونی دنبال خواهد کرد. حتماً هر تصمیمی که نهایی شود، مردم عزیز و بزرگوار در جریان آن قرار خواهند گرفت.