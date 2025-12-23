در جریان گشت مشترک بازرسی، سازمان صمت، پلیس امنیت و مرکز بهداشت یک واحد غیرمجاز تولید کره در قم شناسایی و پلمب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- بازرس سازمان صمت گفت: طی گشت مشترک بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت به‌همراه مأموران پلیس امنیت و کارشناسان مرکز بهداشت استان، از یک واحد تولیدی غیرمجاز مقادیر بسیار زیادی کره حیوانی تقلبی که با استفاده از روغن صابونی مورد مصرف در نانوایی‌ها و مخلوط با روغن مایع تولید شده بود، کشف و ضبط شد.

احمد گرجی با بیان اینکه این اقدام تهدیدی جدی برای سلامت عمومی محسوب می‌شود، تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده، موضوع برای بررسی و رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

گرجی ادامه داد: این واحد تولیدی غیرمجاز، با دستور شعبه اول تعزیرات حکومتی و با حضور نماینده مرکز بهداشت، پلمپ و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.

گفتنی است، برخورد قاطع با واحد‌های متخلف و عرضه‌کنندگان محصولات غذایی ناسالم، به‌صورت مستمر در دستور کار دستگاه‌های نظارتی قرار دارد.

منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم

