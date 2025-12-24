باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال استقلال در آخرین بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا امشب ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه آل خلیفه شهر عَراد به مصاف تیم فوتبال المحرق بحرین می‌رود.

آبی پوشان ایران محکوم به برد برابر تیم المحرق بحرین هستند تا بتوانند به مرحله حذفی لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا صعود کنند و با مساوی یا باخت در این بازی وداع زودهنگامی با رقابت‌های آسیایی خواهند داشت.

استقلالی‌ها وضعیت خوبی در آسیا ندارند و با یک برد، ۲ مساوی و ۲ باخت در رتبه سوم گروه A لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا قرار گرفته‌اند. آنها در لیگ برتر هم شرایط خوبی ندارند و در بازی‌های اخیر خود مساوی کردند و با یک بازی کمتر و ۲۲ امتیاز در جایگاه چهارم جدول رده بندی قرار گرفته‌اند.

ساپینتو سرمربی پرتغالی برای دفاع از اعتبار کارنامه مربیگری خود باید حریف بحرینی را شکست بدهد. استقلال برای همین با شعار «هرگز تسلیم نشو» پوستری را برای این بازی مهم طراحی کرده است.

در حالی که شایعاتی مبنی بر اخراج رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی از سوی ساپینتو مطرح شده بود، اما باشگاه استقلال ضمن تکذیب این مطلب اعلام کرد که مسائل فنی دلیل خط خوردن رضاییان و جلالی از لیست نفرات اعزامی به بحرین است و اخراجی در کار نیست.

براین اساس علیرضا کوشکی، مهران احمدی، دیدیه اندونگ، رامین رضاییان، ابوالفضل جلالی و جلال‎‌الدین ماشاریپوف غایبان استقلال در این دیدار هستند.

در آن طرف، تیم فوتبال المحرق بحرین با ۲ برد، یک مساوی و ۲ باخت و کسب ۷ امتیاز در رتبه دوم گروه A لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا قرار گرفته است. این تیم بحرینی با یک مساوی برابر استقلال در خانه اش هم به مرحله حذفی رقابت‌های آسیایی صعود می‌کند.

تیم المحرق با ۱۷ امتیاز در رده دوم جدول لیگ بحرین قرار دارد. این تیم بحرینی یک بازی کمتر از خالدیه صدرنشین دارد و فاصله‌ اش با این تیم هم یک امتیاز است. المحرق هنوز این فصل در لیگ شکست نخورده و ۵ برد و ۲ مساوی دارد. آنها با زدن ۱۴ گل، بهترین خط حمله و با خوردن تنها ۲ گل، بهترین خط دفاع را دارند. المحرق با ۳۵ بار فتح لیگ بحرین، از این نظر رکورددار است.

المحرق سه بازیکن اصلی خود را در این دیدار ندارد. ابراهیم لطف‌الله دروازه‌بان عظیم‌الجثه که در بازی رفت واکنش‌های خوبی داشت به دلیل پارگی رباط صلیبی فصل را ازدست‌داده است. همچنین الیوت سیموئز وینگر و برنئو سانتوس مدافع راست تیم المحرق هم دیگر غایبان بازی با استقلال خواهند بود.

بازی رفت ۲ تیم با نتیجه یک بر صفر به نفع تیم المحرق بحرین به پایان رسید و استقلال برای انتقام شکست بازی رفت به بحرین رفته است تا صعودش را به مرحله حذفی لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا قطعی کند.

همچنین شکست سنگین ۷ بر یک مقابل الوصل باعث شده آبی‌پوشان با ۱۰ گل خورده به همراه الوحدات اردن بدترین خط دفاع گروه را دارند. از آن طرف، تیم المحرق فقط ۵ گل خورده است. علاوه بر این، استقلال در آسیا هم فقط ۵ گل زده که اصلاً آمار خوبی برای این تیم در قاره آسیا نیست. خط حمله استقلال فقط با یک گل زده بیشتر نسبت به الوحدات قعرنشین آمار بهتری دارد. حریف بحرینی استقلال هم ۸ گل زده است.

سعدالله گلمرادی از تاجیکستان به همراه کمک‌های خود، حسن کریموف، فرهاد کورالوف و عبدالله دولتوف از تاجیکستان قضاوت این بازی را برعهده دارند. تورو کامیکاوا از ژاپن هم ناظر این بازی است.

تیم الوصل امارات در گروه A لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا با ۱۱ امتیاز به‌عنوان صدرنشین صعودش قطعی شده و استقلال در صورت پیروزی تیم دوم گروه خواهد بود.