تیم فوتبال پرسپولیس در تعطیلات نیم فصل قصد دارد اردوی خارجی برگزار کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس با صلاحدید اوسمار قصد دارد بعد از پایان بازی های نیم فصل اول اردوی آماده سازی در خارج از کشور برگزار کند تا بازیکنان برای نیم فصل دوم آماده شوند. 

در حالی که گفته می شد باشگاه پرسپولیس به خاطر تفاهمی که با قطری ها در انتقال عبدالکریم حسن داشت، اردوی آماده سازی خود را در تعطیلات نیم فصل در قطر برگزار می کند، اما این اردو هنوز قطعی نشده است. 

براین اساس باشگاه پرسپولیس کشورهای عمان، قطر و امارات را به عنوان گزینه های اردوی زمستانی در نظر گرفته است. به هر حال مدیران باشگاه در حال مذاکره هستند تا  برای برگزاری اردو بهترین انتخاب را داشته باشند. 

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، اردوی خارجی پرسپولیس
