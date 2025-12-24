آرسنال با پیروزی ۸-۷ در ضربات پنالتی دیدار مقابل کریستال پالاس به مرحله نیمه‌نهایی جام اتحادیه انگلیس صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم آرسنال در آخرین دیدار از مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ کاپ به مصاف کریستال پالاس رفت و پس از تساوی یک - یک در جریان مسابقه، در نهایت در ضربات پنالتی این تیم را با نتیجه ۸-۷ شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد.

مقاومت ۸۰ دقیقه‌ای شاگردان گلاسنر با ارسال‌ ساکا و ضربه تیمبر در هم شکست تا گل نخست آرسنال به ثمر برسد اما عقاب‌ها به شکلی باورنکردنی در دقیقه ۹۵ کار را به تساوی کشیدند و کاپیتان مارک گوئهی ضربه سر جفرسون لرما را به گل تبدیل کرد. 

 مکسنس لاکروا بعد از گل‌به‌خودی در دقیقه ۸۰، پنالتی خود در ضربات آخر مسابقه را هم از دست داد تا آرسنال با غلبه بر کریستال‌پالاس به مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های جام اتحادیه فوتبال انگلیس صعود کند. آرسنال در دور بعدی به مصاف چلسی خواهد رفت.

