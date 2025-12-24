باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد نژاد معاون سرمایه گذاری ساتبا در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: امروز عملیات اجرایی دو نیروگاه بادی مجموعا به ظرفیت حدود ۷۰۰ مگاوات در میل نادر، مرز‌های شرقی کشور، با سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز می‌شود؛ این دو نیروگاه با سرمایه‌ای افزون بر ۵۰۰ میلیون دلار احداث خواهد شد.

او در ادامه بیان کرد: با افزایش سرمایه گذاری، ظرفیت این دو نیروگاه به حدود یکهزار مگاوات می‌رسد و با تزریق برق تولیدی آن به شبکه سراسری، پایداری برق استان سیستان و بلوچستان نیز به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که با ظرفیت فعلی این نیروگاه‌ها ظرفیت کل نیروگاه‌های بادی کشور چه میزان است؟ بیان کرد: با احداث این دو نیروگاه ظرفیت نیروگاه‌های بادی کشور از یک‌هزار مگاوات عبور خواهد کرد.