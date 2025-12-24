نابغه تنیس روی میز ایران به باشگاه سپاهان اصفهان پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنیامین فرجی، ملی‌پوش پرافتخار و یکی از آینده‌دارترین بازیکنان این رشته در ایران و آسیا، به جمع طلایی‌پوشان اصفهان اضافه شد.

کارنامه درخشان او در رقابت‌های کانتندر شامل کسب چندین مقام قهرمانی در رده‌های سنی مختلف است؛ از جمله کسب مقام اول زیر ۱۳ سال در کانتندر‌های عراق و گرجستان در سال ۲۰۲۲ و همچنین مقام سومی تیمی در مسابقات آسیایی لائوس در سال ۲۰۲۳.

اوج‌گیری فرجی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ چشمگیر بوده است؛ او موفق شد در رده‌های سنی زیر ۱۵، زیر ۱۷ و زیر ۱۹ سال، عناوین قهرمانی و نایب‌قهرمانی متعددی را در کانتندر‌های معتبری، چون لبنان، ترکیه، اردن، بوسنی، تونس و قطر کسب کند.

مهمترین دستاورد وی در سال ۲۰۲۴، کسب رنکینگ شماره یک جهان در رده سنی زیر ۱۵ سال بود که برای اولین بار در تاریخ تنیس روی میز ایران رقم خورد.

آخرین موفقیت‌های او شامل مقام اول زیر ۱۷ سال کانتندر تونس در سال ۲۰۲۵ و مقام دوم زیر ۱۹ سال کانتندر قطر در ۲۰۲۵ می‌باشد.