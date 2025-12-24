باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حقشناس، استاندار گیلان در دیدار با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رشت، آخرین وضعیت پروژهها و چالشهای مدیریت شهری این کلانشهر را مورد بررسی قرار داد.
او با تأکید بر لزوم حل ریشهای معضل پسماند گفت: با توجه به شرایط اقلیمی خاص، بارش سالانه بیش از هزار میلیمتر و تراکم جمعیتی بالا، استان گیلان توان تحمل دفن زباله را ندارد و این استان متعلق به همه مردم ایران است، نه محلی برای دفع زباله سایر استانها.
به گفته استاندار گیلان، موضوع پسماند در رشت و دیگر شهرهای استان طی سالهای گذشته به صورت اصولی حل نشده است.
حق شناس افزود: بیش از ۴۰ سال پیش، در تصمیمی غیرکارشناسی، زباله در جنگلها دفن شد و امروز کشور با تبعات آن تصمیمها مواجه است؛ در حالی که به طور صریح اعلام کردهایم دفن زباله دیگر در دستور کار استان نیست.
او با اشاره به تولید روزانه حدود هزار تن زباله در شرق و غرب گیلان تصریح کرد: تمرکز اصلی ما بر مدیریت پسماند شهر رشت است و برای این منظور، برنامههای مشخصی تدوین شده که تصمیمات نهایی آن ظرف یک ماه آینده اتخاذ خواهد شد.
استاندار گیلان از رایزنی با استانداران دیگر استانها خبر داد و گفت: در گفتوگو با استانداران قزوین، قم و سایر استانها اعلام کردهایم در صورت تأمین زمینهای غیرقابل کشت و بلااستفاده، امکان بررسی راهکارهای جایگزین وجود دارد، اما راهحل؛ دفن زباله در گیلان نیست.
حق شناس با تأکید بر آمادگی دستگاههای اجرایی برای حل این مسئله افزود: هر فرد یا مجموعهای که طرحی علمی و عملی برای مدیریت پسماند ارائه دهد، مورد حمایت قرار خواهد گرفت و مدیریت استان با جدیت برای حل این بحران پای کار است.
منبع: روابط عمومی استانداری گیلان