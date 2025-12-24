باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه استقلال تهران مدت هاست پیگیر میزبانی از تیم گل گهر سیرجان در مشهد است و قرار بود این بازی در ورزشگاه امام رضا (ع) برگزار شود.

امروز شایعاتی در فضای مجازی در مورد منتفی شدن این بازی در ورزشگاه مورد نظر استقلالی‌ها منتشر شد.

برخی رسانه‌ها به نقل از سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی نوشتند: برگزاری دیدار استقلال و گل‌گهر به علت مشکلات ترافیکی در استادیوم امام رضا منتفی شده است.

در حال حاضر مسئولان سازمان لیگ و باشگاه استقلال در حال بررسی شرایط ورزشگاه ثامن‌الائمه هستند تا در صورت امکان، میزبانی این مسابقه در آن مجموعه ورزشی انجام شود و در غیر اینصورت این بازی در مشهد برگزار نمی‌شود.