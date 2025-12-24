دستیابی به فناوری ساخت لوله مغزی سیار توفیق بزرگی برای صنعت نفت کشور خواهد بود

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، مهندس حمید بورد، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، در نشست کلانپروژه لوله مغزی سیار در جهاد دانشگاهی تهران با حضور دکتر منتظری، رئیس جهاد دانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی عضو هیأت امنا و رئیس سابق جهاددانشگاهی، جمال رحیمیان، رئیس جهاد دانشگاهی تهران و شماری از مدیران با قدردانی از تلاشهای جهادگران جهاددانشگاهی گفت: انجام پروژههای دشوار و فناورانه بدون تفکر و روحیه جهادی امکانپذیر نیست. این نوع فعالیتها بیش از هر چیز نیازمند عشق، همت و باور است و تلاشهای صورتگرفته در این پروژهها شایسته قدردانی است.
کلانپروژه دستیابی به دانشفنی کویل و پیگیری ۲۰ ساله
وی، با بیان اینکه ساخت و دستیابی به دانشفنی کویل پروژه عظیم و پیچیدهایست که ۲۰ سال است پیگیر اجرای آن هستم، ادامه داد: مشابه آمریکایی این محصول فناورانه قابلیت ارتجاعی و خاصیت فنری دارد که شاید تکنولوژی ساخت متفاوتی داشته باشد تکنولوژی ساخت کابلهای ESP هم که به درون چاهها فرستاده میشوند مشابه تکنولوژی ساخت کویل (لوله مغزی سیار) است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، با بیان اینکه در ادامه ساخت این کویل با میزان مصرف داخلی سالانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ رول برای ۵۰ کویل تیوبینگ در کشور گفت: مازاد تولید را میتوان به کشورهایی، چون عراق و کشورهای جنوب خلیجفارس صادر کرد.
بورد، ادامه داد: چنانچه فناوران کشور به این دانشفنی دست پیدا کنند ما فلکسیبیل پایپها را با سازههای بالاتر هم در دریا داریم، بهعبارتی میتوان گفت دستیابی به این دانشفنی توفیق بزرگی برای کشور خواهد بود.
وی، گفت: بیش از ۷۰ درصد مصرف این کویل در منطقه جنوب غرب کشور است از اینرو محل مناسبی برای ساخت آن در کشور انتخاب شده است.
ساخت مته و دکلهای حفاری نفت و گاز نمونههای بازر همکاریهای موفق با جهاد دانشگاهی
بورد، با اشاره به فعالیتهای مناسب این شرکت با جهاد دانشگاهی در حوزه ساخت مته، دکلهای حفاری نفت و گاز، تولید مواد شیمیایی مورد نیاز حوزه نفت و پتروشیمی گفت: ساخت مته در کشور کاری انقلابی در کشور محسوب میشود که به کوشش جهاد دانشگاهی انجام شد.
وی، با بیان اینکه در نتیجه ساخت این لوله مغزی سیار درآمد خوبی هم عاید جهاد دانشگاهی میشود، ادامه داد: این احتمال وجود دارد که در سالهای نخست ساخت، این محصول فناورانه کیفیت محصول کشورهای غربی را نداشته باشد، اما بدون شک پس از عیبیابی مشکلات برطرف میشود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، توصیه کرد که از هماکنون قراردادی مبنی بر تولید انبوه آن امضا شود تا بهلحاظ اقتصادی مقرون بهصرف باشد..
ساخت لوله مغزی سیار (کویل) ارزش افزوده فراوانی را برای کشور بههمراه دارد
وی، با بیان اینکه هماکنون از ساخت مته تا پلاسما و لیزر در حوزه نفتی در کشور کار میکنیم، گفت: با ساخت لوله مغزی سیار (کویل) هم ارزش افزوده فراوانی برای کشور حاصل میشود که این موفقیتها با انرژی هستهای برابری میکند.
بورد، با بیان اینکه جهاد دانشگاهی باید با راهاندازی شرکتهای تجاری در قالب قانون تجارت فلکسیبیلیتی بیشتری داشته باشد، در ادامه تصریح کرد: در اینص ۳ ورت این شرکتها میتوانند خصوصی کار بکنند که میتوانند هیأت امنایی یا به شیوه دیگری اداره شوند.
وی، با بیان اینکه ما در صنعت نفت نیازهای فراوانی داریم که خواستار برطرف کردن آن هستیم، گفت: بهعنوان مثال یکی از این مشکلات در حوزه خوردگی است که بابت آن چندین میلیون دلار هزینه میکنیم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، در ادامه برای انجام هر گونه حمایت برای فعالیتهای فناورانه جهاد دانشگاهی در جهت بومیسازی دانشفنی اعلام آمادگی کرد.
در بخش دیگری از این نشست، علی منتظری، رئیس جهاد دانشگاهی با قدردانی از مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران برای پیگیری این پروژه از حمایتها و همراهیهای مهندس بورد در مسئولیتهای مختلف حوزه نفت تشکر کرد و روحیه جهادی وی را شایسته تقدیر دانست.
وی، سرمایه جهاد دانشگاهی را نیروی انسانی آن برشمرد و افزود: چنانچه به جهاد اعتماد شود کارهای بزرگ دیگری را به سرانجام میرساند.
رئیس جهاد دانشگاهی، با اشاره به توانمندیها و دستاوردهای جهاددانشگاهی در حوزههای فنی و مهندسی، بهویژه انرژی و نفت، گفت: جهاددانشگاهی طی سالهای گذشته اقدامات ارزندهای در این حوزه انجام داده و محصولات و خدمات متعددی از جمله دکلهای حفاری نفت و گاز، موتور حفاری درونچاهی، بازوهای بارگیری، متههای حفاری، بومیسازی دانش فنی تولید مواد مؤثره شکننده امولسیون نفتی (دمولسیفایر)، تولید نمونه پودری محصولات میکروبی برای رفع آلودگیهای نفتی و… را با تکیه بر نیروی انسانی متخصص این نهاد که مهمترین سرمایه جهاددانشگاهی محسوب میشود، به ثمر رسانده است.
منتظری، تأکید کرد: این دستاوردها بر پایه روحیه خودباوری و با هدف تحقق خودکفایی کشور، حتی در شرایط تحریم، حاصل شده است؛ اما برای تسریع در بهرهبرداری از این پروژهها، همراهی و حمایت دستگاههای ذیربط و وزارتخانههای بهرهبردار ضروری است تا مسیر پیشرفت پروژههای ملی، بهویژه در حوزه نفت و انرژی، هموارتر شود.
وی، با تشکر از پیگیریهای جهاد دانشگاهی تهران برای تأمین هزینههای مالی این کلانپروژه نفتی در ادامه این مورد را نمونه بارزی از تلاش جوانان، محققان و فناوران ایرانی برای برطرف کردن نیازهای کشور دانست و خاطرنشان کرد: پشتکار و تلاش جهادگران برای حل مشکل کشور قابلتقدیر است.
رئیس جهاد دانشگاهی، با اشاره به سرعت عمل مثال زدنی جهادگران برای خدمترسانی اظهار امیدواری کرد که با اعتماد به جهادگران دانشگاهی و برطرف کردن موانع موجود در مسیر دستیابی به این دانشفنی شاهد موفقیتهای چشمگیر کشور در حوزههای مختلف باشیم.
ارائه گزارش روند اجرای پروژه بومیسازی لوله مغزی سیار
عزیز آشنا، مدیر پروژه راهاندازی خط تولید لوله مغزی سیار، هم گزارشی از روند اجرای پروژه، فرآیندهای فنی، اقدامات انجامشده تاکنون و مراحل پیشروی بومیسازی خط تولید لوله مغزی سیار ارائه کرد.
وی، با بیان اینکه پیش از این قراردادی میان جهاد دانشگاهی و شرکت ملی نفت ایران برای اجرای این طرح منعقد شده بود تا این محصول راهبردی و مورد نیاز صنعت نفت، بهعنوان یکی از طرحهای فناورانه حوزه نفت، در داخل کشور تولید شود، گفت: لوله مغزی سیار از تجهیزات مصرفی صنعت نفت است که بهوسیله آن عملیات درونچاهی در اعماق زیاد انجام میشود.
وی، همچنین با اشاره به انحصار فناوری این محصول افزود: فناوری خط تولید لوله مغزی سیار تاکنون در اختیار شرکتهای بزرگ نفتی آمریکایی بوده و حتی در کشورهایی که این محصول تولید میشود نیز تولید آن تحت لیسانس این شرکتها انجام میگیرد. جهاددانشگاهی با طراحی و ساخت این خط تولید، در حال راهاندازی اولین خط تولید لوله مغزی سیار در ایران است که خارج از سیطره شرکتهای آمریکایی قرار دارد.
در این مراسم، دکتر سیدمهدیا مطهری، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران، دکتر حمیدرضا طیبی عضو هیأت امنا و رئیس سابق جهاد دانشگاهی، دکتر حمید صابرفرزام، معاون رئیس جهاد دانشگاهی و رئیس سازمان تجاریسازی فناوری و اقتصاد دانشبنیان، دکتر ابوالقاسم رئیسی، مدیرکل روابط عمومی، دکتر جمال رحیمیان، رئیس سازمان جهاددانشگاهی تهران و شماری از دستاندرکاران پروژه حضور داشتند.