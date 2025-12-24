نماینده مردم تهران در مجلس گفت: ما نیازی به مذاکره با آمریکا نداریم و اساساً آمادگی مذاکره با «گرگ» را نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی کوچک‌زاده، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز مجلس با انتقاد از اظهارات ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل درباره آمادگی برای «مذاکره منصفانه با آمریکا»، گفت: چنین مواضعی با وظیفه نمایندگان در صیانت از استقلال ملت ایران و سیاست‌های کلی نظام همخوانی ندارد.

وی اظهار کرد: ما به‌عنوان نمایندگان ملت موظفیم از استقلال کشور دفاع کنیم. این سوال جدی وجود دارد که اعلام آمادگی برای هرگونه مذاکره منصفانه با آمریکا، آن هم در پاسخ به مقامی که صراحتاً خواستار مذاکره مستقیم و نفی حق غنی‌سازی ایران شده، مبتنی بر کدام سیاست کلی مصوب در کشور است؟

کوچک‌زاده با خطاب قرار دادن رئیس مجلس افزود: رئیس قوه مقننه وظیفه دارد جلوی چنین مواضعی را بگیرد. تجربه گذشته نشان داده نتیجه این نوع وادادگی‌ها، تشدید مشکلات اقتصادی و فشار بر مردم بوده است.

نماینده تهران با اشاره به وضعیت معیشتی مردم تصریح کرد: ریشه گرانی‌ها، تورم و مصیبت‌هایی که امروز ملت ایران با آن روبروست، در همین نگاه نهفته است؛ دشمن زمانی فشار را افزایش می‌دهد که تصور کند ملت ایران دست خالی است و نیاز به مذاکره دارد.

وی تأکید کرد: ما نیازی به مذاکره با آمریکا نداریم و اساساً آمادگی مذاکره با «گرگ» را نداریم. ملت ایران نیز چنین مسیری را نمی‌خواهد. مصیبت‌های امروز کشور نتیجه همین تفکر است.

کوچک‌زاده با انتقاد از تکرار بحث مذاکره گفت: مذاکره منصفانه با آمریکا بعد از این همه بدعهدی و دشمنی و حمله به کشورمان و گردن کلفتی‌هایی که این مرتیکه کله زرد می‌کند، چه معنایی دارد؟

وی با یادآوری بیانات امام خمینی (ره) افزود: امام فرمودند اگر یک قدم عقب‌نشینی کنیم، دشمن ده قدم جلو می‌آید؛ آنچه امروز شاهد آن هستیم بیش از یک قدم عقب‌نشینی است.

این نماینده مجلس با عذرخواهی از بابت طرح تذکر خارج از دستور گفت: هرچند طبق آئین‌نامه شاید زمان طرح این مباحث نبود، اما منافع و استقلال ملت ایران از هر موضوعی واجب‌تر است.

کوچک‌زاده در پایان تأکید کرد: بنده به‌عنوان نماینده ملت با این اظهارات و رویکرد‌ها مخالفم و آنها را ریشه تورم، گرانی و سایر مشکلات کشور می‌دانم.

منبع: مهر

برچسب ها: صحن علنی مجلس ، مذاکره با آمریکا
خبرهای مرتبط
نمایندگان مجلس توقیف و تعقیب نفتکش‌ها توسط آمریکا در منطقه کارائیب را محکوم کردند
قالیباف: جلسه غیرعلنی مجلس درباره شرایط اقتصادی کشور موثر بود
با تصویب مجلس؛
زن می‌تواند تا قبل از دریافت مهریه از تمکین خاص همسر امتناع کند
واکنش قالیباف به اظهارات نماینده خمینی‌شهر/ تفسیر آیین نامه داخلی با هیأت رئیسه مجلس است
پرداخت دیه کامل به محکومان معسر از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حذف شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زن می‌تواند تا قبل از دریافت مهریه از تمکین خاص همسر امتناع کند
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۳ دی
درباره استیضاح آدرس غلط ندهیم
مهاجرانی: ظرفیت تولید انرژی خورشیدی کشور تا دهه فجر به ۱۱ هزار مگاوات افزایش می‌یابد
پزشکیان: نشست خبری برگزار می‌کنیم
کوچک‌زاده: ما نیازی به مذاکره با «گرگ» نداریم
واکنش قالیباف به اظهارات نماینده خمینی‌شهر/ تفسیر آیین نامه داخلی با هیأت رئیسه مجلس است
ایران جان‌باختن فرمانده ارتش لیبی را تسلیت گفت
پرداخت دیه کامل به محکومان معسر از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حذف شد
اسلامی: تا نحوه بازرسی از تاسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده تدوین نشود، فشار سیاسی بی‌اثر است
آخرین اخبار
عارف: راهبرد اصلی بنیاد شهید پرهیز از تصدی‌گری باشد
۵ هزار پست مدیریتی کشور در اختیار زنان است
پزشکیان: نشست خبری برگزار می‌کنیم
اسلامی: تا نحوه بازرسی از تاسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده تدوین نشود، فشار سیاسی بی‌اثر است
مهاجرانی: ظرفیت تولید انرژی خورشیدی کشور تا دهه فجر به ۱۱ هزار مگاوات افزایش می‌یابد
معاون پزشکیان: لایحه منع خشونت علیه زنان را اصلاح می‌کنیم
نمایندگان مجلس توقیف و تعقیب نفتکش‌ها توسط آمریکا در منطقه کارائیب را محکوم کردند
قائم‌پناه: اصلاح وزارتخانه به معنای تعویض وزرا نیست
ایران جان‌باختن فرمانده ارتش لیبی را تسلیت گفت
سوالات ملی از ۶ وزیر دولت در مجلس اعلام وصول شد
قالیباف: جلسه غیرعلنی مجلس درباره شرایط اقتصادی کشور موثر بود
کوچک‌زاده: ما نیازی به مذاکره با «گرگ» نداریم
زن می‌تواند تا قبل از دریافت مهریه از تمکین خاص همسر امتناع کند
واکنش قالیباف به اظهارات نماینده خمینی‌شهر/ تفسیر آیین نامه داخلی با هیأت رئیسه مجلس است
پرداخت دیه کامل به محکومان معسر از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حذف شد
ادامه بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۳ دی
درباره استیضاح آدرس غلط ندهیم
ایران: فرانسه، انگلیس و آمریکا گام‌های عملی و معتبری برای بازسازی اعتماد و اطمینان بردارند
پزشکیان: دولت و مجلس به دنبال نگاه مشترک برای تأمین معیشت مردم هستند
هیأت عالی نظارت مجمع درباره مصوبات مجلس مکاتبه‌ای با قوه مقننه ندارد
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر
آلودگی هوای تهران به‌دلیل بارگذاری زیاد جمعیت است/ هر کسی که مدعی حل مشکل آب است بیاید کمک کند
اعلام وصول لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس + فایل PDF
نخستین محموله‌های وارداتی کشت فراسرزمینی به‌زودی وارد کشور می‌شود
آماده تحولاتی بنیادین و اساسی برای حل مشکل آب هستیم
رئیس‌جمهور لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس تقدیم کرد