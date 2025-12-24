نماینده مردم تهران در مجلس گفت: ما نیازی به مذاکره با آمریکا نداریم و اساساً آمادگی مذاکره با «گرگ» را نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی کوچک‌زاده، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز مجلس با انتقاد از اظهارات ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل درباره آمادگی برای «مذاکره منصفانه با آمریکا»، گفت: چنین مواضعی با وظیفه نمایندگان در صیانت از استقلال ملت ایران و سیاست‌های کلی نظام همخوانی ندارد.

وی اظهار کرد: ما به‌عنوان نمایندگان ملت موظفیم از استقلال کشور دفاع کنیم. این سوال جدی وجود دارد که اعلام آمادگی برای هرگونه مذاکره منصفانه با آمریکا، آن هم در پاسخ به مقامی که صراحتاً خواستار مذاکره مستقیم و نفی حق غنی‌سازی ایران شده، مبتنی بر کدام سیاست کلی مصوب در کشور است؟

کوچک‌زاده با خطاب قرار دادن رئیس مجلس افزود: رئیس قوه مقننه وظیفه دارد جلوی چنین مواضعی را بگیرد. تجربه گذشته نشان داده نتیجه این نوع وادادگی‌ها، تشدید مشکلات اقتصادی و فشار بر مردم بوده است.

نماینده تهران با اشاره به وضعیت معیشتی مردم تصریح کرد: ریشه گرانی‌ها، تورم و مصیبت‌هایی که امروز ملت ایران با آن روبروست، در همین نگاه نهفته است؛ دشمن زمانی فشار را افزایش می‌دهد که تصور کند ملت ایران دست خالی است و نیاز به مذاکره دارد.

وی تأکید کرد: ما نیازی به مذاکره با آمریکا نداریم و اساساً آمادگی مذاکره با «گرگ» را نداریم. ملت ایران نیز چنین مسیری را نمی‌خواهد. مصیبت‌های امروز کشور نتیجه همین تفکر است.

کوچک‌زاده با انتقاد از تکرار بحث مذاکره گفت: مذاکره منصفانه با آمریکا بعد از این همه بدعهدی و دشمنی و حمله به کشورمان و گردن کلفتی‌هایی که این مرتیکه کله زرد می‌کند، چه معنایی دارد؟

وی با یادآوری بیانات امام خمینی (ره) افزود: امام فرمودند اگر یک قدم عقب‌نشینی کنیم، دشمن ده قدم جلو می‌آید؛ آنچه امروز شاهد آن هستیم بیش از یک قدم عقب‌نشینی است.

این نماینده مجلس با عذرخواهی از بابت طرح تذکر خارج از دستور گفت: هرچند طبق آئین‌نامه شاید زمان طرح این مباحث نبود، اما منافع و استقلال ملت ایران از هر موضوعی واجب‌تر است.

کوچک‌زاده در پایان تأکید کرد: بنده به‌عنوان نماینده ملت با این اظهارات و رویکرد‌ها مخالفم و آنها را ریشه تورم، گرانی و سایر مشکلات کشور می‌دانم.

منبع: مهر