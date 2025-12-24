فدراسیون جهانی فوتبال فیفا محرومیت باشگاه النصر عربستان از نقل و انتقالات را لغو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیفا محرومیت نقل و انتقالاتی النصر را لغو کرده و به آنها اجازه داده است که در طول پنجره نقل و انتقالات زمستانی پیش رو، بازیکنان جدید را به طور عادی جذب کنند. این محرومیت ناشی از عدم پرداخت حدود ۴۰ میلیون ریال (۹ میلیون یورو) النصر به منچستر سیتی در رابطه با انتقال مدافع اسپانیایی، آیمریک لاپورت بود.

فیفا تأیید کرد که النصر به طور کامل از مقررات پیروی کرده است و در نتیجه محرومیت نقل و انتقالاتی به طور دائم لغو و پرونده مختومه شد. بنابراین، النصر قادر خواهد بود در طول پنجره نقل و انتقالات زمستانی پیش رو، بازیکنان جدیدی را به خدمت بگیرد.

منبع الوطن عربستان