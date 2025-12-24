باشگاه خبرنگاران جوان - امروز چهارشنبه ۳ دیماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۵۱ میلیون تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۴ میلیون و ۴۷۶ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۵۱ میلیون تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۸۲ میلیون تومان
|ربع سکه
|۴۸ میلیون تومان
|سکه گرمی
|۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۴ میلیون و ۴۷۶ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان