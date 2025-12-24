امروز چهارشنبه ۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۵۱ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز چهارشنبه ۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۵۱ میلیون تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۴ میلیون و ۴۷۶ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۵۱ میلیون تومان 
سکه طرح قدیم ۱۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
نیم سکه ۸۲ میلیون تومان
ربع سکه ۴۸ میلیون تومان
سکه گرمی ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
طلای ۱۸ عیار ۱۴ میلیون و ۴۷۶ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار  ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
