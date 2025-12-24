مهاجم مشهور مراکشی در بازی‌های باشگاهی رکورد جدید را به نام خود ثبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرزاق حمدالله مهاجم مراکشی که در لیگ عربستان و باشگاه الشباب بازی می‌کند در این فصل رکورد جدید را به ثبت رساند.

سایت عکاظ عربستان در مورد او نوشت: عبدالرزاق حمدالله با گلزنی در مقابل النصر موفق شد به تمامی تیم‌هایی که تاکنون در آن عضو بوده است گلزنی کند.

این مهاجم مراکشی به تیم‌های الریان، الهلال، النصر و الاتحاد موفق به گلزنی شده است و این یک رکورد برای او محسوب می‌شود.

این مهاجم مراکشی بار‌ها در مقابل نمایندگان کشورمان بازی کرده است و پیش از این برخی باشگاه‌های ایرانی از جمله پرسپولیس خواهان به خدمت گرفتن او بودند.

برچسب ها: الشباب عربستان ، عبدالرزاق حمدالله
مردم تبریز باید کریم باقری را بالای چشم خود بگذارند/ فدراسیون فوتبال مقصر است
استقلال - المحرق؛ مسیر صعود آبی پوشان از بحرین می‌گذرد
محرومیت ۲ داور از قضاوت در فوتبال تهران
پیام جدید رامین رضاییان در فضای مجازی
ترکیب احتمالی استقلال در دیدار با المحرق بحرین
کمپین بحرینی‌ها برای رویارویی با استقلال ایران؛ «بیایید ورزشگاه را پُر کنیم»
زوج طلایی المپیاکوس با حضور مهاجم ایرانی
پسر زیدان در جام ملت‌ها خبرساز شد
فوتبال در تهران تعطیل شد
آرسنال (۸) ۱-۱ (۷) کریستال پالاس/ صعود نفسگیر توپچی‌ها به نیمه نهایی+ فیلم
