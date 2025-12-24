باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرزاق حمدالله مهاجم مراکشی که در لیگ عربستان و باشگاه الشباب بازی میکند در این فصل رکورد جدید را به ثبت رساند.
سایت عکاظ عربستان در مورد او نوشت: عبدالرزاق حمدالله با گلزنی در مقابل النصر موفق شد به تمامی تیمهایی که تاکنون در آن عضو بوده است گلزنی کند.
این مهاجم مراکشی به تیمهای الریان، الهلال، النصر و الاتحاد موفق به گلزنی شده است و این یک رکورد برای او محسوب میشود.
این مهاجم مراکشی بارها در مقابل نمایندگان کشورمان بازی کرده است و پیش از این برخی باشگاههای ایرانی از جمله پرسپولیس خواهان به خدمت گرفتن او بودند.