باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمدرضا رحمانی، فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه گفت: در پی پیدایش جسد مردی در داخل رودخانه سفیدرود این شهرستان، رسیدگی به این موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: با حضور پلیس در محل حادثه و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد؛ متوفی مردی حدودا ۳۵ ساله است.

به گفته فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه، به دلیل فقدان مدارک و گذشت چند روز از فوت، در حال حاضر هویت متوفی مشخص نیست.

سرهنگ رحمانی تصریح کرد: در این راستا جسد متوفی جهت شناسایی و مشخص شدن علت مرگ و سیر مراحل قانونی به پزشکی قانونی تحویل داده شد و خبر‌های تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان