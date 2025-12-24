فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه از کشف پیکر بی‌جان مردی حدودا ۳۵ ساله در داخل رودخانه سفیدرود این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمدرضا رحمانی، فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه گفت: در پی پیدایش جسد مردی در داخل رودخانه سفیدرود این شهرستان، رسیدگی به این موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: با حضور پلیس در محل حادثه و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد؛ متوفی مردی حدودا ۳۵ ساله است.

به گفته فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه، به دلیل فقدان مدارک و گذشت چند روز از فوت، در حال حاضر هویت متوفی مشخص نیست.

سرهنگ رحمانی تصریح کرد: در این راستا جسد متوفی جهت شناسایی و مشخص شدن علت مرگ و سیر مراحل قانونی به پزشکی قانونی تحویل داده شد و خبر‌های تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان

برچسب ها: رودخانه سفیدرود ، پلیس گیلان
خبرهای مرتبط
کشف جسد یک مرد در ساحل آستارا
کشف جسد یک مرد میانسال در رضوانشهر
کشف جسد مردی در استخر پارک دانشجوی رشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گیلان توان دفن زباله را ندارد
کشف پیکر بی‌جان مردی جوان در سفیدرود گیلان
صف‌های طولانی کامیون‌ها در گذرگاه مرزی آستارا
سرانه پایین تخت بیمارستانی در گیلان
آخرین اخبار
سرانه پایین تخت بیمارستانی در گیلان
صف‌های طولانی کامیون‌ها در گذرگاه مرزی آستارا
کشف پیکر بی‌جان مردی جوان در سفیدرود گیلان
گیلان توان دفن زباله را ندارد
نقش آفرینی بانوان در اقتصاد مقاومتی / از شالیزار‌های گیلان تا نقش و نگار‌های قالی
کشف ۳۸ تن چوب قاچاق در صومعه سرا