باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز، سه‌شنبه ۳ دی ماه، شاخص کل بورس با افزایش ۹۲،۷۸۲ واحدی به ارتفاع ۴،۰۲۸،۰۰۰ واحد رسید. همچنین، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۲۵،۵۲۹ واحدی به ۱،۱۲۶،۰۰۰ واحد رسید.

در این روز، سه نماد فملی، فارس و فولاد بیشترین تأثیر را بر شاخص کل بورس داشتند. علاوه بر این، نماد‌های تجارت، ملت و خودرو به عنوان پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس شناخته شدند.

شاخص کل فرابورس نیز امروز با افزایش ۷۴۱ واحدی همراه شد. در این بازار، نماد‌های آریا، مارون و بپاس بیشترین تأثیر را داشتند و نماد‌های هانیکو و فزر پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار فرابورس بودند.

گروه فلزات اساسی امروز به عنوان برترین گروه صنعتی شناخته شد و پس از آن گروه بانک‌ها و شیمیایی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.

گفتنی است، در پایان معاملات امروز بیش از ۳ هزار میلیارد تومان پول خرد حقیقی وارد سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی شد.