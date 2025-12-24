هزینه اجاره مسکن استیجاری مشخص شد

کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، گفت:هزینه اجاره برای دهک‌های مختلف جامعه بر اساس توان مالی آنها تعیین شده است؛ برای دهک‌های یک و دو حدود یک سوم درآمد، دهک‌های سه و چهار ۴۵ درصد و دهک‌های پنج و شش تا ۵۵ درصد درآمد خانوار صرف اجاره می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-پرویز آقایی، کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، با تشریح اهداف و سازوکار طرح مسکن استیجاری در رادیو اقتصاد  اظهارداشت: بازار اجاره مسکن با تقاضای میلیونی روبه‌رو است و بخشی از این تقاضا توان اجاره واحد مسکونی مناسب را ندارد. هدف اصلی طرح، توانمندسازی خانوارها، به‌ویژه زوج‌های جوان، و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار اجاره است.

وی افزود: اگر از سال ۱۳۷۷ به سمت ساخت مسکن عمومی حرکت می‌کردیم، اکنون بخش بزرگی از تقاضای بازار اجاره با حداقل قیمت پاسخ داده می‌شد و خانوارها پس از دوره سکونت در این واحدها، توان خرید مسکن در بازار آزاد یا استفاده از پروژه‌های حمایتی را پیدا می‌کردند.

سازوکار طرح؛ اعتمادسازی با همکاری بخش خصوصی

آقایی درباره نحوه اجرای طرح توضیح داد: این طرح به معنای اجاره‌داری مستقیم دولتی نیست؛ دولت واحدها را از طریق بخش خصوصی و کارگزاران اجاره می‌دهد و تمام فرآیندها در چارچوب ضوابط و قوانین مشخص انجام می‌شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد که این مدل قابل اجراست، هرچند در سال‌های اولیه ممکن است با چالش‌هایی مواجه شود.

ورود بخش خصوصی و نهادهای حمایتی به ساخت مسکن اجاره‌ای

وی درباره مشارکت بخش خصوصی در این طرح گفت: با تصویب بسته مدیریت بازار اجاره، وزارت راه و شهرسازی اراضی خود را در اختیار بخش خصوصی، نهادهای حمایتی و سایر بخش‌ها قرار می‌دهد تا واحدهای مسکونی ساخته و در چارچوب ضوابط استیجاری عرضه شود. این سازوکار مشوقی برای تولید واحدهای اجاره‌ای با کیفیت بالا و در مکان‌های مناسب شهر است.

کیفیت و مکان مناسب؛ معیار ساخت واحدها

آقایی درباره انتخاب محل ساخت واحدها تاکید کرد: واحدهای مسکونی در مناطقی با قیمت متوسط شهر ساخته می‌شوند تا دسترسی به امکانات و حمل‌ونقل آسان باشد. این واحدها با متراژ میانگین ۱۱۰ متر و کیفیتی در شان خانواده ایرانی طراحی شده‌اند.

هزینه اجاره بر اساس توان مالی دهک‌ها تعیین می‌شود

وی افزود: هزینه اجاره برای دهک‌های مختلف جامعه بر اساس توان مالی آنها تعیین شده است؛ برای دهک‌های یک و دو حدود یک سوم درآمد، دهک‌های سه و چهار ۴۵ درصد و دهک‌های پنج و شش تا ۵۵ درصد درآمد خانوار صرف اجاره می‌شود.

آقایی در پایان تأکید کرد: هدف طرح حمایت از اقتصاد خانوار و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره است و تلاش می‌کنیم دسترسی به مسکن مناسب برای بخش قابل توجهی از جامعه فراهم شود.

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
حل مشکل مسکن کلانشهرها با استیجار عمومی/ ۸۵۰۰ واحد مسکونی نیروهای مسلح آماده افتتاح است
تأمین مالی؛ حلقه مفقوده تعادل پایدار بازار مسکن/ ۶.۵ میلیون متقاضی مسکن چشم انتظار تحویل واحد
آغاز عملیات اجرایی ساخت مسکن بوموسی تا دو ماه آینده/ زمین ۹۷ هزار مسکن کارگری در کشور تامین شد+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ دی ماه ۱۴۰۴
کریدور شمال- جنوب در آستانه تکمیل شدن / ایران در مسیر تبدیل شدن به چهارراه ترانزیتی منطقه
افزایش آسانسوری قیمت طلا در ایران؛ آیا پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین هم مقصرند؟
آغاز عملیات اجرایی دو نیروگاه بادی در کشور/ ظرفیت نیروگاه‌های بادی کشور از هزار مگاوات عبور خواهد کرد
اصلاح دستورالعمل افت قیمت خودرو به کجا رسید؟
گسترش ۴۰ درصدی پهنه‌های فرونشستی در تهران طی سال‌های اخیر+ فیلم
ساعت کاری جدید ساتنا و چکاوک اعلام شد
فرجام‌خواهی وزارت نفت در محاکم انگلیس تایید شد / بررسی مجدد افزایش قیمت سوخت در کارگروه تخصصی
۷۰ درصد از کارکنان دولت مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود/ بودجه ۱۴۰۵ منقبض و کنترل شده است
محدودیت هوشمند به‌جای خاموشی؛ مسیر نوین مدیریت مصرف برق در ایران
آخرین اخبار
هزینه اجاره مسکن استیجاری مشخص شد
زرافزا؛ بهترین سایت خرید طلای آب شده با فاکتور رسمی
بازگشت شرایط عادی در مرز آستارا تا ۴ روز آینده / افزایش ظرفیت پذیرش کامیون روزانه به ۴۰۰ دستگاه کامیون+ فیلم
اصلاح بازگشت مالیات بر ارزش افزوده راه حلی برای تعدیل قیمت برنج+ فیلم
بورس بر مدار صعودی/ شاخص کل بورس به ۴ میلیون واحد رسید
۷۰ درصد از کارکنان دولت مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود/ بودجه ۱۴۰۵ منقبض و کنترل شده است
فرجام‌خواهی وزارت نفت در محاکم انگلیس تایید شد / بررسی مجدد افزایش قیمت سوخت در کارگروه تخصصی
صادرات ۶۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۴۳۱ میلیون دلار از گمرک آستارا+فیلم
التهاب بازار برنج ناشی از تغییر در روند توزیع بود + فیلم
استفاده از تمامی ظرفیت‌های اراضی کشور از طریق اجرای ماده ۵۰
ماهانه ۲۵۰ هزارتن مرغ در کشور مصرف می‌شود
همه بارش‌های اخیر قابل تبدیل به آب مصرفی نیست
عرضه کالای اساسی با قیمت ارز آزاد با وجود تخصیص ارز ترجیحی/ افزایش ۲۰ درصدی حقوق با شرایط اقتصادی همخوانی ندارد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ دی ماه ۱۴۰۴
افزایش آسانسوری قیمت طلا در ایران؛ آیا پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین هم مقصرند؟
محدودیت هوشمند به‌جای خاموشی؛ مسیر نوین مدیریت مصرف برق در ایران
ساعت کاری جدید ساتنا و چکاوک اعلام شد
۵۰ هزار مگاوات برنامه تعمیرات و بهینه‌سازی نیروگاه‌ها آغاز شد
تأیید نهایی اساسنامه‌ی صندوق ضمانت سپرده‌ها از سوی شورای نگهبان
شاخص کل بورس تهران وارد کانال ۴ میلیون شد
ماجرای نوسانات قیمت گوشت در بازار چیست؟
معرفی ۷ تا از بهترین نرم افزار‌های حسابداری سوپرمارکت
راه اندازی سامانه محلات ایران در آینده نزدیک/ ایجاد ۳هزار فرصت شغلی تا پایان سال
اشتباهات رایج در خرید اتصالات فولادی
آغاز عملیات اجرایی دو نیروگاه بادی در کشور/ ظرفیت نیروگاه‌های بادی کشور از هزار مگاوات عبور خواهد کرد
اصلاح دستورالعمل افت قیمت خودرو به کجا رسید؟
گسترش ۴۰ درصدی پهنه‌های فرونشستی در تهران طی سال‌های اخیر+ فیلم
کریدور شمال- جنوب در آستانه تکمیل شدن / ایران در مسیر تبدیل شدن به چهارراه ترانزیتی منطقه
از کجا طلای آب شده بخریم؟ معتبرترین پلتفرم‌های خرید و فروش طلای آب شده
چطور بلیط لحظه آخری شیراز تهران پیدا کنیم؟ راهنمای کاربردی