هزینه اجاره مسکن استیجاری مشخص شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-پرویز آقایی، کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، با تشریح اهداف و سازوکار طرح مسکن استیجاری در رادیو اقتصاد اظهارداشت: بازار اجاره مسکن با تقاضای میلیونی روبهرو است و بخشی از این تقاضا توان اجاره واحد مسکونی مناسب را ندارد. هدف اصلی طرح، توانمندسازی خانوارها، بهویژه زوجهای جوان، و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار اجاره است.
وی افزود: اگر از سال ۱۳۷۷ به سمت ساخت مسکن عمومی حرکت میکردیم، اکنون بخش بزرگی از تقاضای بازار اجاره با حداقل قیمت پاسخ داده میشد و خانوارها پس از دوره سکونت در این واحدها، توان خرید مسکن در بازار آزاد یا استفاده از پروژههای حمایتی را پیدا میکردند.
سازوکار طرح؛ اعتمادسازی با همکاری بخش خصوصی
آقایی درباره نحوه اجرای طرح توضیح داد: این طرح به معنای اجارهداری مستقیم دولتی نیست؛ دولت واحدها را از طریق بخش خصوصی و کارگزاران اجاره میدهد و تمام فرآیندها در چارچوب ضوابط و قوانین مشخص انجام میشود. تجربه جهانی نشان میدهد که این مدل قابل اجراست، هرچند در سالهای اولیه ممکن است با چالشهایی مواجه شود.
ورود بخش خصوصی و نهادهای حمایتی به ساخت مسکن اجارهای
وی درباره مشارکت بخش خصوصی در این طرح گفت: با تصویب بسته مدیریت بازار اجاره، وزارت راه و شهرسازی اراضی خود را در اختیار بخش خصوصی، نهادهای حمایتی و سایر بخشها قرار میدهد تا واحدهای مسکونی ساخته و در چارچوب ضوابط استیجاری عرضه شود. این سازوکار مشوقی برای تولید واحدهای اجارهای با کیفیت بالا و در مکانهای مناسب شهر است.
کیفیت و مکان مناسب؛ معیار ساخت واحدها
آقایی درباره انتخاب محل ساخت واحدها تاکید کرد: واحدهای مسکونی در مناطقی با قیمت متوسط شهر ساخته میشوند تا دسترسی به امکانات و حملونقل آسان باشد. این واحدها با متراژ میانگین ۱۱۰ متر و کیفیتی در شان خانواده ایرانی طراحی شدهاند.
هزینه اجاره بر اساس توان مالی دهکها تعیین میشود
وی افزود: هزینه اجاره برای دهکهای مختلف جامعه بر اساس توان مالی آنها تعیین شده است؛ برای دهکهای یک و دو حدود یک سوم درآمد، دهکهای سه و چهار ۴۵ درصد و دهکهای پنج و شش تا ۵۵ درصد درآمد خانوار صرف اجاره میشود.
آقایی در پایان تأکید کرد: هدف طرح حمایت از اقتصاد خانوار و کنترل قیمتها در بازار اجاره است و تلاش میکنیم دسترسی به مسکن مناسب برای بخش قابل توجهی از جامعه فراهم شود.