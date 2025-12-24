رئیس‌جمهوری در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره مسائل اقتصادی کشور تاکید کرد که نشستی خبری برگزار خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در واکنش به سوالات خبرنگاران درباره مسائل اقتصادی و اساسی کشور، گفت: جلسه و نشست خبری برگزار خواهیم کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: مسعود پزشکیان ، هیئت دولت
خبرهای مرتبط
معاون پزشکیان: لایحه منع خشونت علیه زنان را اصلاح می‌کنیم
اسلامی: تا نحوه بازرسی از تاسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده تدوین نشود، فشار سیاسی بی‌اثر است
مهاجرانی: ظرفیت تولید انرژی خورشیدی کشور تا دهه فجر به ۱۱ هزار مگاوات افزایش می‌یابد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زن می‌تواند تا قبل از دریافت مهریه از تمکین خاص همسر امتناع کند
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۳ دی
درباره استیضاح آدرس غلط ندهیم
کوچک‌زاده: ما نیازی به مذاکره با «گرگ» نداریم
واکنش قالیباف به اظهارات نماینده خمینی‌شهر/ تفسیر آیین نامه داخلی با هیأت رئیسه مجلس است
پرداخت دیه کامل به محکومان معسر از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حذف شد
ادامه بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در دستورکار مجلس
قالیباف: جلسه غیرعلنی مجلس درباره شرایط اقتصادی کشور موثر بود
ایران جان‌باختن فرمانده ارتش لیبی را تسلیت گفت
سوالات ملی از ۶ وزیر دولت در مجلس اعلام وصول شد
آخرین اخبار
پزشکیان: نشست خبری برگزار می‌کنیم
اسلامی: تا نحوه بازرسی از تاسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده تدوین نشود، فشار سیاسی بی‌اثر است
مهاجرانی: ظرفیت تولید انرژی خورشیدی کشور تا دهه فجر به ۱۱ هزار مگاوات افزایش می‌یابد
معاون پزشکیان: لایحه منع خشونت علیه زنان را اصلاح می‌کنیم
نمایندگان مجلس توقیف و تعقیب نفتکش‌ها توسط آمریکا در منطقه کارائیب را محکوم کردند
قائم‌پناه: اصلاح وزارتخانه به معنای تعویض وزرا نیست
ایران جان‌باختن فرمانده ارتش لیبی را تسلیت گفت
سوالات ملی از ۶ وزیر دولت در مجلس اعلام وصول شد
قالیباف: جلسه غیرعلنی مجلس درباره شرایط اقتصادی کشور موثر بود
کوچک‌زاده: ما نیازی به مذاکره با «گرگ» نداریم
زن می‌تواند تا قبل از دریافت مهریه از تمکین خاص همسر امتناع کند
واکنش قالیباف به اظهارات نماینده خمینی‌شهر/ تفسیر آیین نامه داخلی با هیأت رئیسه مجلس است
پرداخت دیه کامل به محکومان معسر از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حذف شد
ادامه بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۳ دی
درباره استیضاح آدرس غلط ندهیم
ایران: فرانسه، انگلیس و آمریکا گام‌های عملی و معتبری برای بازسازی اعتماد و اطمینان بردارند
پزشکیان: دولت و مجلس به دنبال نگاه مشترک برای تأمین معیشت مردم هستند
هیأت عالی نظارت مجمع درباره مصوبات مجلس مکاتبه‌ای با قوه مقننه ندارد
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر
آلودگی هوای تهران به‌دلیل بارگذاری زیاد جمعیت است/ هر کسی که مدعی حل مشکل آب است بیاید کمک کند
اعلام وصول لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس + فایل PDF
نخستین محموله‌های وارداتی کشت فراسرزمینی به‌زودی وارد کشور می‌شود
آماده تحولاتی بنیادین و اساسی برای حل مشکل آب هستیم
رئیس‌جمهور لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس تقدیم کرد
میدان بازی برای مدیریت بحران طراحی نشده است
پزشکیان در صحن مجلس حضور یافت
تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس توسط پزشکیان در دستورکار بهارستان‌نشینان
قالیباف: مشکلات مردم با تعامل دولت و مجلس حل می‌شود