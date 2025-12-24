عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران گفت: نیاز سالانه کشور ۶۰۰ هزار واحد مسکونی است که با توجه به عقب ماندگی‌های مسکن در گذشته در حال حاضر سه میلیون عقب‌ماندگی داریم.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- امین بیدی عضو انجمن سازه های فولادی و عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران  در نشست خبری امروز  با اشاره به بحران تولید مسکن گفت: نیاز سالانه کشور به مسکن حدود ۶۰۰ هزار واحد است، در حالی که بیش از دو میلیون واحد مسکونی در حال حاضر پشت سد تولید قرار دارد.

 وی افزود: با احتساب این کسری، امروز با عقب‌ماندگی حدود سه میلیون واحد مسکونی تا پایان سال ۱۴۰۴ مواجه هستیم و ۶۰۰ هزار واحد دیگر نیز در سال ۱۴۰۵ به این عدد اضافه خواهد شد.

به گفته بیدی، تعداد جوازهای ساده ساختمانی کمتر از ۲۳۰ هزار فقره است و همین موضوع باعث شده بازار مسکن با یک «ابر بحران» جدی روبه‌رو شود.

 این عضو انجمن انبوه‌سازان تأکید کرد: ادامه این روند، راهکاری جز تغییر اساسی در سیاست‌های تولید مسکن باقی نمی‌گذارد.

در ادامه این نشست میرزازاده دیگر عضو انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی اظهار داشت: امروز صادرات در این حوزه به یکی از راهکارهای نجات شرکت‌های فعال از وضعیت رکود حاکم و کاهش اشتغال تبدیل شده است.

کمبود سه میلیون واحد مسکونی در کشور/ ابر بحران مسکن در راه است+ فیلم

وی به صادرات خدمات فنی و مهندسی و سازه‌های فولادی از سوی شرکت متبوع خود به کشورهای حوزه آفریقای جنوبی اشاره کرد که به دلیل تحریم‌ها از طریق یک شرکت واسط انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد با کاهش مشکلات و توجه هرچه بیشتر دولت، فعالان این حوزه بتوانند حضور پررنگ‌تری در بازار مسکن کشورمان و رفع مشکلات موجود در حوزه مسکن داشته باشند.

Iran (Islamic Republic of)
Reza
۱۲:۳۷ ۰۴ دی ۱۴۰۴
در ایران با این وسعت بدلیل کمبود زمین مسکونی قیمت عمده مسکن مربوط به زمین است. همه زمین‌ها یا اراضی ملی شده یا کشاورزی که آنها هم بدلیل نبود آب بلا استفاده هستند.
باید قوانین تغییر کاربری زمین به مسکونی تسهیل شود.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۲ ۰۴ دی ۱۴۰۴
چرا دروغ ؟؟؟؟!!!برین سایت دیوار ببینید میلیونی خانه خالی که کلیدشو گذاشتند نزد املاکیها برای فروش و تو اگهی نوشته شده به خدا مردم میفهمن اینقدر به شعورشون توهین نکنید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۹ ۰۴ دی ۱۴۰۴
ساخت ویاز را شهرداری‌ها ونظام مهندسی گران کردند عامل اصلی کاهش مسکن همین دوهامل است پول زیاد می‌گیرند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضایی
۰۹:۲۹ ۰۴ دی ۱۴۰۴
راه حل فقط واگذاری زمین به شیوه دهه هفتاد وشصت به کسانی که ملکی به نام خود یا همسر ندارن و ساخت اون براساس توانشون و وام مسکن هرکس کمکم خانه خودشومیساخت وقتی هم منزل تکمیل میشد تمام خدمات شهری هم بهش رسیده بود حالا هی پول بدید پیمانکار برج بیست ملیاردی بسازه آخه عقل هم خوبه کارگر ومردم ما ماهی ده ملیون حقوق میگیرن بیست ملیاردی را از کجا بیاره
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کوروش
۰۰:۰۷ ۰۴ دی ۱۴۰۴
افغانی هارو بفرستید کشورشون خونه زیادم میاد .
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۱ ۰۳ دی ۱۴۰۴
تا قدرت خرید ریال تقویت نشود همه برنامه ها سرابی بیش نیست.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۱ ۰۳ دی ۱۴۰۴
بس این همه خانه خالی که میگید کجاست از یک طرف دیگر هم نگاه کنید دیگه ازدواج هم صورت نمی‌گیرد که نیاز به مسکن پیدا کنه قیمت مسکن با دلار 250هزار تومانی هم باعث رکود مسکن شده دلالی مسکن یا بهتر بگویم کاسبی مشاورین املاک کاسته شده
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۱:۰۲ ۰۳ دی ۱۴۰۴
مسکن اضافه هم هست مثل همه جای دنیا مثل چین و اروپا مسکن ارزان باید بشود
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۰ ۰۳ دی ۱۴۰۴
پولی که باید صرف ساخت مسکن گردد رفته سمت طلا پزشکیان رو من از ترامپ بدتر میدانم
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۱ ۰۳ دی ۱۴۰۴
چهار میلیون خانه خالی وجود دارد چرا مثل دنبا مالیات از سوداگران نمی کیریند ظلم به مصرف کننده بس است سوی مدیرت فساد سوداگری در بازارها رها شده تا کجا بس کنید
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۶ ۰۳ دی ۱۴۰۴
تمام نیرو و هزینه باید برای ساخت شهرهای تازه در کرانه های مکران باشد. چطور قطر ، امارات و کویت بهترین شهرها را در کرانه های خلیج فارس ساختند و ما ۸۰ درصد مردم کشور رو در چند شهر پرترافیک و الوده رها کردیم
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۷ ۰۳ دی ۱۴۰۴
تهران پر خانه خالی است. کدام بحران؟ بگویید گرانی و‌تورم تا حداقل کمی از سنگینی عذاب‌تان کم شود.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۶ ۰۳ دی ۱۴۰۴
اگه مسئولان کمی بصیرت داشته باشند
این مملکت رو از این فروپاشی اقتصادی نجات میدهند
اگر این راهی که تا امروز آمدید به این نقطه رسیده ، پس حتما راه اشتباه است
تغییر راهبردی و نجات بخش و شاید کمی عقب نشینی استراتژیک راه گشاست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۸ ۰۳ دی ۱۴۰۴
علت کمبود مسکن فقط و فقط تمرکز کار و شغل در نقاطی خاص در کشور هست چنانچه کار و شغل در سراسر کشور پخش شود هیچ کمبودی در مسکن وجود خارجی ندارد.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۱۷:۴۳ ۰۳ دی ۱۴۰۴
چرا واقعیتو نمیگن! حدود 3 میلیون واحد مسکونی اجاره ای در دست اتباع بیگانه افغانی قرار داره ! که فقط با اخراج افغانها ظرف گمتر از 6 ماه مشکل مسکن حل میشه ! و حالا مشکلاتی مثل تورم و ناامنیهایی که افغانها بوجود میارن و قتل و دزدی و زورگیری افغانها هم دفع میشه!
۱
۲
پاسخ دادن
