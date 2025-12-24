باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تجهیزات نظامی کمکی متعلق به گروه‌های وابسته به وزارت دفاع دولت الجولانی شامل تانک‌ها، توپخانه‌ها و تیربار‌های سنگین، وارد شهر «دیرالزور» شده و به سمت خطوط مقدم نبرد با «نیرو‌های سوریه دموکراتیک» (قسد) حرکت کردند.

همزمان با این تحرکات، تجهیزات مشابهی نیز از طریق جاده حمص به منطقه «معدان» در ریف رقّه رسیده و در نزدیکی خطوط تماس با نیرو‌های «قسد» مستقر شدند. همچنین گزارش‌ها از رسیدن نیرو‌های کمکی به محور‌های عملیاتی در منطقه «دیرحافر» در ریف شرقی حلب حکایت دارد.

در روز‌های گذشته، محله‌های «شیخ مقصود» و «الاشرفیه» در حلب شاهد درگیری‌های شدیدی بود که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از نیرو‌های دو طرف شد. این درگیری‌ها نقض جدیدی از توافق ۱۰ مارس گذشته میان دمشق و «مدیریت خودگردان» شمال و شرق سوریه محسوب می‌شود.

از مهم‌ترین مفاد آن توافق، برقراری آتش‌بس سراسری، ادغام تمامی نهاد‌های غیرنظامی و نظامی شمال و شرق سوریه در ساختار دولت مرکزی و واگذاری کنترل گذرگاه‌های مرزی، فرودگاه‌ها و میدان‌های نفتی و گازی به دولت سوریه بود.

از سویی دیگر عمر چلیک، سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه، خواستار تسریع در اجرای مفاد توافق ۱۰ مارس امضا شده میان دولت سوریه و نیروهای «قسد» شد. او در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال انجام عملیات نظامی در صورت پایبند نبودن به مفاد این توافق، اعلام کرد که ترکیه همواره از نظر نظامی و در دیگر حوزه‌ها آماده است تا هر اقدام لازم را برای تضمین امنیت ملی خود انجام دهد.

منبع: المیادین