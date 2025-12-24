روسیه می‌گوید یک شهرک در استان زاپوریژیا را تصرف کرده و نبرد‌های سنگین آن در شرق و جنوب اوکراین ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در ادامه پیشروی‌های نظامی خود، شهرک «زارچنویه» در منطقه زاپوریژیا اوکراین را تصرف کرده است.

این وزارتخانه تصاویری از حملات به مواضع اوکراینی‌ها را منتشر کرده و افزود که منطقه‌ای به مساحت ۹ کیلومتر مربع را تصرف کرده است.

وزارت دفاع روسیه همچنین از نبرد‌های سنگین در مناطق دونتسک، خارکف، سومی، دنیپروپتروسک و خرسون خبر داد و اعلام کرد که بیش از ۱۴۰۰ سرباز اوکراینی کشته شده‌اند.

به طور جداگانه، اوکراین دستور تخلیه اجباری کودکان از ۱۹ شهرک در منطقه دونتسک را صادر کرد. گفته می‌شود این تصمیم پس از جلسه ستاد هماهنگی تخلیه به ریاست «اولکسی کولبا» معاون نخست وزیر گرفته شده است.

منطقه زاپوریژیا در جنوب‌شرقی اوکراین یکی از مراکز مهم صنعتی و تولید انرژی این کشور است و تأمین‌کننده بخش بزرگی از برق اوکراین محسوب می‌شود. این منطقه پیش از جنگ یکی از قطب‌های تولید صنعتی و مهندسی اوکراین بود و نقش استراتژیک در اقتصاد آن داشت.

از سوی دیگر، منطقه دونتسک در شرق اوکراین واقع شده و بخشی از منطقه دونباس است که روسیه قصد ضمیمه کردن آن را دارد. دونتسک پیش از جنگ یکی از مراکز بزرگ صنعت، زغال سنگ و تولید در اوکراین بود. این منطقه به دلیل منابع طبیعی غنی و جمعیت زیاد آن، برای اوکراین از اهمیت بالایی برخوردار است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: زاپروژیا ، ارتش روسیه ، شرق اوکراین
خبرهای مرتبط
مدودف: اوکراین به سوخت انسانی برای اروپا تبدیل شده است
رونمایی از طرح صلح ۲۰ ماده‌ای زلنسکی
پس از برکناری همزمان ۳۰ سفیر توسط ترامپ
آشوب دیپلماتیک در کاخ سفید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیشگویی‌های نوستراداموس برای ۲۰۲۶: از حمله زنبور‌ها تا افول غرب!
شکست اجماع‌سازی غرب با کمک دوستان شرقی
آشوب دیپلماتیک در کاخ سفید
طلوع ساختگی در ویرانه‌های غزه: طرحی برای غارت یا بازسازی؟
ورود مقتدرانه مقاومت به پارلمان عراق و دلایل آن
تل‌آویو؛ جایی که استارتاپ‌ها از اتاق‌های جاسوسی متولد می‌شوند
اروپا مقابل آمریکا؛ جنگ قدرت زیر یخ‌ها
نقشه جدید آمریکا برای بلعیدن گرینلند
شمشیر بران ترامپ ضد سانسورچی‌های اروپایی
عزای عمومی در لیبی پس از مرگ رئیس ستاد ارتش در آنکارا
آخرین اخبار
روسیه بر یک شهرک جدید در جنوب شرقی اوکراین مسلط شد
کرملین: پوتین در جریان مذاکرات آمریکا و روسیه قرار گرفت
دیدار وزیر امور خارجه ترکیه در آنکارا با هیئت حماس
آرایش جنگی دمشق در برابر نیرو‌های قسد
مدودف: اوکراین به سوخت انسانی برای اروپا تبدیل شده است
تداوم حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان
رونمایی از طرح صلح ۲۰ ماده‌ای زلنسکی
هادی العامری: انحلال الحشد الشعبی شایعه است
فضای مجازی و کودکان: جنگل دیجیتالی که جای بچه‌ها نیست
شمشیر بران ترامپ ضد سانسورچی‌های اروپایی
نقشه جدید آمریکا برای بلعیدن گرینلند
تاکید روسیه بر حمایت از تمامیت ارضی سوریه
آشوب دیپلماتیک در کاخ سفید
کاهش ارزش سالانه دلار آمریکا به کمترین سطح در دوهه گذشته
خدمه هواپیمای رئیس ستاد ارتش لیبی، همگی فرانسوی بودند
توافق سیاسی اهل سنت برای تعیین رئیس پارلمان عراق
پیشگویی‌های نوستراداموس برای ۲۰۲۶: از حمله زنبور‌ها تا افول غرب!
شکست اجماع‌سازی غرب با کمک دوستان شرقی
ورود مقتدرانه مقاومت به پارلمان عراق و دلایل آن
تداوم درگیری‌های مرزی تایلند و کامبوج در آستانه مذاکرات آتش‌بس
عزای عمومی در لیبی پس از مرگ رئیس ستاد ارتش در آنکارا
تل‌آویو؛ جایی که استارتاپ‌ها از اتاق‌های جاسوسی متولد می‌شوند
طلوع ساختگی در ویرانه‌های غزه: طرحی برای غارت یا بازسازی؟
اروپا مقابل آمریکا؛ جنگ قدرت زیر یخ‌ها
سقوط هواپیمای حامل رئیس ستاد کل ارتش لیبی در آنکارا + فیلم
وال استریت ژورنال: آمریکا نیرو‌های بیشتری را به کارائیب منتقل کرده است
بلژیک به پرونده نسل‌کشی دیوان بین‌المللی دادگستری علیه اسرائیل پیوست
زلنسکی: مذاکرات فعلی ممکن است وضعیت را به طور اساسی تغییر دهد
جلسه شورای امنیت درباره ایران؛ اعتراض روسیه و چین
شهرک‌نشینان اسرائیلی کودکان فلسطینی را با گاز اشک‌آور هدف قرار دادند