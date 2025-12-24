باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در ادامه پیشروی‌های نظامی خود، شهرک «زارچنویه» در منطقه زاپوریژیا اوکراین را تصرف کرده است.

این وزارتخانه تصاویری از حملات به مواضع اوکراینی‌ها را منتشر کرده و افزود که منطقه‌ای به مساحت ۹ کیلومتر مربع را تصرف کرده است.

وزارت دفاع روسیه همچنین از نبرد‌های سنگین در مناطق دونتسک، خارکف، سومی، دنیپروپتروسک و خرسون خبر داد و اعلام کرد که بیش از ۱۴۰۰ سرباز اوکراینی کشته شده‌اند.

به طور جداگانه، اوکراین دستور تخلیه اجباری کودکان از ۱۹ شهرک در منطقه دونتسک را صادر کرد. گفته می‌شود این تصمیم پس از جلسه ستاد هماهنگی تخلیه به ریاست «اولکسی کولبا» معاون نخست وزیر گرفته شده است.

منطقه زاپوریژیا در جنوب‌شرقی اوکراین یکی از مراکز مهم صنعتی و تولید انرژی این کشور است و تأمین‌کننده بخش بزرگی از برق اوکراین محسوب می‌شود. این منطقه پیش از جنگ یکی از قطب‌های تولید صنعتی و مهندسی اوکراین بود و نقش استراتژیک در اقتصاد آن داشت.

از سوی دیگر، منطقه دونتسک در شرق اوکراین واقع شده و بخشی از منطقه دونباس است که روسیه قصد ضمیمه کردن آن را دارد. دونتسک پیش از جنگ یکی از مراکز بزرگ صنعت، زغال سنگ و تولید در اوکراین بود. این منطقه به دلیل منابع طبیعی غنی و جمعیت زیاد آن، برای اوکراین از اهمیت بالایی برخوردار است.

منبع: الجزیره