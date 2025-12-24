متخصصان نسبت به گسترش روش‌های جدید برای کلاهبرداری‌های آنلاین با نزدیک شدن به کریسمس و سال نو هشدار می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - اکاترینا داب، متخصص کلاهبرداری سایبری روس، نسبت به گسترش کلاهبرداری‌های آنلاین جدید با نزدیک شدن به کریسمس و سال نو هشدار داده است.

او در مصاحبه‌ای با وب‌سایت روسی ۳۶۰.RU گفت: «کلاهبرداران و مجرمان سایبری با تکیه بر بازی‌ها و مسابقات آنلاین مانند «بابانوئل مخفی» شروع به استفاده از روش‌های جدید کلاهبرداری آنلاین کرده‌اند.»

این متخصص توضیح داد که فرضیه این بازی‌ها ساده و جذاب به نظر می‌رسد و شامل تبادل هدایا برای تعطیلات و سال نو با وعده جوایز جذاب است. با این حال، مشغولیت افراد با آماده‌سازی‌ها و عدم احتیاط آنها باعث می‌شود که شانس خود را امتحان کنند، چه برای برنده شدن هدایا یا ارسال آنها برای اقوام و دوستان، و این آنها را به طعمه‌های آسانی برای کلاهبرداری‌های آنلاین تبدیل می‌کند.

او افزود که شرکت‌کنندگان در چنین بازی‌هایی اغلب پول را به حساب‌های جعلی منتقل می‌کنند یا در مسابقات جعلی شرکت می‌کنند، اما در نهایت بدون دریافت هیچ جایزه یا هدیه‌ای پول خود را از دست می‌دهند.

این متخصص خاطرنشان کرد که بسیاری از کاربران از طریق برنامه‌های پیام‌رسان یا وب‌سایت‌ها لینک‌هایی دریافت می‌کنند که همراه با پیشنهاد‌هایی برای برنده شدن هدایای سال نو است. اغلب از کاربران خواسته می‌شود که روی لینک کلیک کرده و اطلاعات کارت بانکی خود را وارد کنند، که می‌تواند دستگاه آنها را به خطر بیندازد یا منجر به سرقت اطلاعات بانکی ذخیره شده شود.

او بر اهمیت اجتناب از کلیک روی هرگونه لینک از منابع ناشناس و هرگز وارد نکردن اطلاعات شخصی یا بانکی در وب‌سایت‌های غیرقابل اعتماد تأکید کرد. او همچنین توصیه کرد که هنگام ارسال هدایا در طول تعطیلات فقط به شرکت‌ها و سازمان‌های شناخته شده اعتماد کنید و قبل از به اشتراک گذاشتن جزئیات پرداخت یا اطلاعات حساس، اعتبار هر وب‌سایت یا خدماتی را به طور کامل تأیید کنید.

منبع: mail.ru

برچسب ها: کلاهبرداری آنلاین ، کلاهبرداری اینترنتی ، کریسمس
