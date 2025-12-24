کادر فنی تیم ملی پاراوزنه‌برداری ۱۲ ورزشکار را به اردو دعوت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ششمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی پاراوزنه‌برداری جهت حضور در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، از ۵ تا ۱۹ دی ماه در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان یابان برگزار می‌شود.

سامان رضی، محسن بختیار (گیلان)، امیر جعفری، مهدی صیادی (البرز)، روح اله رستمی، حسن پاشاپور (تهران)، علی اکبر غریب شاهی (فارس)، احمد امین زاده (خوزستان)، علیرضا ایزدی (کرمانشاه)، علی اصغر ابارقی (کرمان)، مبین محمدی (مازندران) و علی سیفی (خراسان رضوی) ملی‌پوشانی هستند که قرار است در این اردو زیر نظر کادر فنی به تمرین بپردازند.

اسامی کادر فنی به شرح زیر است:

سرمربی: حسین توکلی (تهران)
مربیان: احمد ملاحسینی (قزوین)، علی محمودی (مازندران)
ماسور: ترحم اسمعیل‌پور (اردبیل)
سرپرست: بیژن احمدی (تهران)
مربی فرهنگی: حجت‌الاسلام سید محمد موسوی‌پور (قم)

برچسب ها: پاراوزنه برداری ، بازی های پارا آسیایی
خبرهای مرتبط
پاراآسیایی جوانان؛
عنایت‌الهی و اسحاق‌نیا در پاراوزنه‌برداری طلایی شدند
پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵؛
پایان تلاش وزنه برداران ایران با ۹ طلا، ۷ نقره و ۴ برنز
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛
کسب مدال های رنگارنگ توسط پاراوزنه برداران ایرانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مردم تبریز باید کریم باقری را بالای چشم خود بگذارند/ فدراسیون فوتبال مقصر است
استقلال - المحرق؛ مسیر صعود آبی پوشان از بحرین می‌گذرد
محرومیت ۲ داور از قضاوت در فوتبال تهران
پیام جدید رامین رضاییان در فضای مجازی
ترکیب احتمالی استقلال در دیدار با المحرق بحرین
زوج طلایی المپیاکوس با حضور مهاجم ایرانی
کمپین بحرینی‌ها برای رویارویی با استقلال ایران؛ «بیایید ورزشگاه را پُر کنیم»
پسر زیدان در جام ملت‌ها خبرساز شد
فوتبال در تهران تعطیل شد
آرسنال (۸) ۱-۱ (۷) کریستال پالاس/ صعود نفسگیر توپچی‌ها به نیمه نهایی+ فیلم
آخرین اخبار
علی پاکدامن رئیس کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک شد
زمان بازگشت دو استقلالی به تمرینات مشخص شد
شهر قدس میزبان بازی استقلال شد
اعتراض تراکتور در کمیته استیناف رد شد
پیام جدید رامین رضاییان در فضای مجازی
۵۳۹ پرونده در سایت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور بارگذاری شد
مهاجم مد نظر ایرانی‌ها رکورد جدیدی ثبت کرد
زوج طلایی المپیاکوس با حضور مهاجم ایرانی
پسر زیدان در جام ملت‌ها خبرساز شد
فیفا محرومیت باشگاه رونالدو را لغو کرد
کمپین بحرینی‌ها برای رویارویی با استقلال ایران؛ «بیایید ورزشگاه را پُر کنیم»
میزبانی استقلال در مشهد منتفی می‌شود؟
مدال‌آور کشتی جهان: گفتند مدرک پزشکی هم بیاوری قبول نمی‌کنیم
ترکیب احتمالی استقلال در دیدار با المحرق بحرین
محرومیت ۲ داور از قضاوت در فوتبال تهران
اعلام اسامی داوران ۵ بازی هفته پانزدهم لیگ برتر
نابغه تنیس روی میز ایران به سپاهان پیوست
برنامه رقابت‌های مهم ورزشی چهارشنبه سوم دی ماه
فوتبال در تهران تعطیل شد
آرسنال (۸) ۱-۱ (۷) کریستال پالاس/ صعود نفسگیر توپچی‌ها به نیمه نهایی+ فیلم
گزینه‌های اردوی خارجی پرسپولیس مشخص شدند
مردم تبریز باید کریم باقری را بالای چشم خود بگذارند/ فدراسیون فوتبال مقصر است
استقلال - المحرق؛ مسیر صعود آبی پوشان از بحرین می‌گذرد
درخواست صدور دستور موقت برای استقلال در CAS رد شد
پیروزی مقتدرانه مانه و یاران در اولین بازی
ساپینتو: بازی با المحرق حکم فینال را دارد/ هنوز تسلیم نشده‌ایم
جلسه اینترنتی فیفا با قلعه نویی، کاناوارو و لوپتگی