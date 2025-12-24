باشگاه خبرنگاران جوان - ششمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی پاراوزنهبرداری جهت حضور در بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، از ۵ تا ۱۹ دی ماه در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان برگزار میشود.
سامان رضی، محسن بختیار (گیلان)، امیر جعفری، مهدی صیادی (البرز)، روح اله رستمی، حسن پاشاپور (تهران)، علی اکبر غریب شاهی (فارس)، احمد امین زاده (خوزستان)، علیرضا ایزدی (کرمانشاه)، علی اصغر ابارقی (کرمان)، مبین محمدی (مازندران) و علی سیفی (خراسان رضوی) ملیپوشانی هستند که قرار است در این اردو زیر نظر کادر فنی به تمرین بپردازند.
اسامی کادر فنی به شرح زیر است:
سرمربی: حسین توکلی (تهران)
مربیان: احمد ملاحسینی (قزوین)، علی محمودی (مازندران)
ماسور: ترحم اسمعیلپور (اردبیل)
سرپرست: بیژن احمدی (تهران)
مربی فرهنگی: حجتالاسلام سید محمد موسویپور (قم)