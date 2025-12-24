مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:شنبه با ورود سامانه بارشی جدید در بخش‌هایی از شمال غرب، غرب، ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی، ابرناکی، بارش باران و برف و کاهش دما رخ می‌دهد.

صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب بارش برف و باران به صورت پراکنده برای برخی نقاط همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، جنوب استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ارتفاعات البرز غربی و مرکزی، ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: امشب به دلیل استقرار هوای سرد و سکون نسبی هوا، افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی تداوم خواهد داشت که به‌تدریج از میزان آلاینده‌ها کاسته خواهد شد.

او بیان کرد: شنبه با ورود سامانه بارشی جدید در بخش هایی از شمال غرب، غرب، ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی، ابرناکی، بارش باران و برف و کاهش دما رخ می دهد.

وی افزود یکشنبه با تقویت سامانه بارشی برای شمال غرب، نوار غربی و بخش‌هایی از مرکز بارش پیش بینی می‌شود.

