باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات هفته بیستم لیگ برتر فوتسال امروز -چهارشنبه سوم دی- برگزار شد و در مهمترین بازیها گیتی پسند از سد بهشتی سازه گذشت و مس سونگون موفق شد عرشیا آذربایجان را شکست دهد.
نتایج هفته بیستم لیگ برتر فوتسال:
پالایش نفت بندرعباس ۱ - ۳ سنایچ ساوه
بهشتی سازه گرگان ۱ - ۵ گیتی پسند
گهر زمین سیرجان ۲ - ۱ فولاد زرند
مس سونگون ۳ - ۲ عرشیا آذربایجان
شهرداری ساوه ۸ - ۲ پردیس قزوین
پالایش نفت اصفهان ۲ - ۰ پالایش نفت شازند
جواد الائمه شهر کرد ۱ - ۲ فولاد هرمزگان
گیتی پسند در پایان این هفته با ۵۲ امتیاز همچنان صدرنشین ماند. مس سونگون با ۴۹ امتیاز در رتبه دوم و گهرزمین با ۴۵ امتیاز در رده سوم قرار دارد.