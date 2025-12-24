روند تداوم پیروزی‌های گیتی‌پسند و مس سونگون در لیگ برتر فوتسال همچنان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات هفته بیستم لیگ برتر فوتسال امروز -چهارشنبه سوم دی- برگزار شد و در مهم‌ترین بازی‌ها گیتی پسند از سد بهشتی سازه گذشت و مس سونگون موفق شد عرشیا آذربایجان را شکست دهد.

نتایج هفته بیستم لیگ برتر فوتسال:

پالایش نفت بندرعباس ۱ - ۳ سن‌ایچ ساوه 

بهشتی سازه گرگان ۱ - ۵ گیتی پسند 

گهر زمین سیرجان ۲ - ۱ فولاد زرند 

مس سونگون ۳ - ۲ عرشیا آذربایجان 

شهرداری ساوه ۸ - ۲ پردیس قزوین 

پالایش نفت اصفهان ۲ - ۰ پالایش نفت شازند

جواد الائمه شهر کرد ۱ - ۲ فولاد هرمزگان 

گیتی پسند در پایان این هفته با ۵۲ امتیاز همچنان صدرنشین ماند. مس سونگون با ۴۹ امتیاز در رتبه دوم و گهرزمین با ۴۵ امتیاز در رده سوم قرار دارد.

برچسب ها: لیگ برتر فوتسال ، گیتی پسند ، مس سونگون ، فوتسال
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
