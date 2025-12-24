باشگاه خبرنگاران جوان - هفته هشتم مسابقات لیگ برتر والیبال در شهر‌های تهران (دو دیدار)، اسلامشهر، اردکان، نور، رفسنجان و اصفهان پیگیری شد.

فولادی‌ها با شکست پیکان در صدر باقی ماندند

در نخستین دیدار این هفته که پنجاهمین مسابقه مرحله مقدماتی است، تیم پیکان تهران با پنج برد و ۱۵ امتیاز و حضور در رتبه پنجم جدول رده بندی از ساعت ۱۵:۳۰ در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی خرم میزبان فولاد سیرجان ایرانیان مدافع عنوان قهرمانی بود.

پیکانی‌ها که امسال با هدایت محمدرضا تندروان مربی تیم ملی به دنبال بازگشت به دوران اوج خود در سوپر لیگ والیبال ایران هستند از سال ۱۳۷۵ در لیگ برتر مردان حضور دارند و با ۱۲ دوره قهرمانی، پرافتخارترین تیم شرکت کننده در این مسابقات هستند.

نادر انصاری و مسعود قاری نظارت بر این دیدار را برعهده داشتند و کیوان عابدزاده، مرتضی حسن علایی و سجاد خان بابازاده نیز قضاوت این مسابقه را انجام دادند.

تیم پیکان این مسابقه را با ترکیب خوزه ماسو، عیسی ناصری، احسان دانش دوست، مسعود غلامی، سعید جواهری، آرسنوسکی میلوش و مهران توانا (لیبرو) شروع کرد.

در آنسوی میدان نیز بهروز عطایی از امیرحسین توخته، اسماعیل ماز، علی رمضانی، امین خواجه خلیلی، علی حاجی پور، محمد ولی زاده و مهدی مرندی (لیبرو) در تیم فولاد سیرجان استفاده کرد.

تیم فولاد سیرجان در ست‌های اول و ودوم این دیدار که بسیار پایاپای پیش رفت با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسید تا در ست شماری دو بر صفر از پیکان پیش بیافتد.

تیم فولاد سیرجان در ست سوم هم ۲۵ بر ۱۴ پیکان را شکست داد تا در نهایت سه بر صفر فاتح این میدان شود و به هشتمین پیروزی متوالی خود دست یابند.

این دیدار که به مدت ۹۶ دقیقه پیگیری شد، یک هزار نفر تماشاگر در سالن زنده یاد محمدرضا یزدانی خرم داشت.

برد ارزشمند صنعتگران در شهرآورد پایتخت نشینان

یکی از دیدار‌های این هفته شهرآورد تهرانی‌ها از ساعت ۱۶ در خانه والیبال تهران بود که تیم‌های رازین پلیمر (دو برد، هفت امتیاز و رتبه دهم) و صنعگران امید (سه برد، ۱۰ امتیاز و رتبه هفتم) به مصاف یکدیگر رفتند.

خضراله ترابی، حسین پورکاشیان، ابراهیم فیروزی، مهدی نویدی نو و نیما یزدان پناه به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول، داور دوم و داور ویدئوچک، نظارت و قضاوت این دیدار را برعهده داشتند.

تیم صنعتگران امید از ترکیب عماد کاکاوند، پویا آریا خواه، حمزه زرینی، محمدرضا مشهدی، امیرحسین مدرسی، پوریا عرب و سجاد جلوداریان (لیبرو) در ابتدای این مسابقه استفاده کرد.

مرتضی هداوندی سرمربی تیم رازین پلیمر نیز علی ولی زاده، یونس رمضانی، امیرمسعود کامروامنش، رسول خریداری، آرمان آتشین، علی ولی زاده، حامد نظری و علیرضا آقامجیدی (لیبرو) برای شروع این مسابقه به میدان فرستاد.

تیم رازین پلیمر به رغم میزبانی در ست نخست این بازی ۱۹ بر ۲۵ مغلوب صنعتگران امید شد و در ست دوم نیز ۲۲ بر ۲۵ نتیجه را واگذار کرد.

شاگردان غلامرضا مومنی‌مقدم در ست سوم این بازی نیز نتیجه را ۲۵ بر … از آن خود کردند تا در نهایت سه بر صفر فاتح این جدال باشند.

تیم صنعتگران امید با کسب این پیروزی ارزشمند به چهارمین برد خود دست یافت و با ۱۳ امتیاز جایگاه خود در رتبه هفتم جدول را تحکیم بخشید.

این دیدار ۸۵ دقیقه طول کشید و ۳۵۰ تماشاگر در سالن از نزدیک آن را نظاره گر بودند. دو کارت زرد نیز در این مسابقه از سوی داور اول نشان داده شد که تیم صنعتگران کارت تاخیر گرفت و مرتضی هداوندی سرمربی رازین یک کارت زرد دریافت کرد.

شهداب فاتح جدال کویرنشینان در هفته هشتم

جدال دو تیم کویری ایران در سالن ۹ دی رفسنجان یکی دیگر از دیدار‌های هفته هشتم سوپر لیگ مردان ایران بود که مسعود ذوقی و علی اصغر حاجی کاظمی نظارت آن را برعهده داشتند.

قضاوت این دیدار نیز برعهده محمدرضا درفش کاویان و مجتبی نعمتی داوران اول و دوم بود.

فاضل پژومان، علیرضا شاه علی، امیر حسین ناوی، جاوید اسمعیل زاده، امیر رضا سرلک، مهران فیض امام دوست و ناصر رحیمی بازیکنان شروع کننده تیم مس در ابتدای این مسابقه بودند.

شهدابی‌ها نیز با ترکیب عرشیا بهنژاد، یونس قلیچ نیازی، علی عثمان فریاد، یونس جوان، محمد موسوی، یوسف کاظمی و آرمان صالحی شروع کنندگان این مسابقه بودند.

شهداب یزد در ست‌های اول تا سوم این دیدار به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۶ بر ۲۴ میزبان خود را از پیش رو برداشت تا هفتمین برد خود را به دست آورد و با ۲۲ امتیاز در رتبه دوم جدول باقی ماند.

این مسابقه که ۹۳ دقیقه طول کشید و ۸۰۰ تماشاگر داشت، با حاشیه‌هایی همراه بود که سه کارت زرد و قرمز و یک اخراجی از ست داشت.

جاوید اسماعیل زاده از مس کارت قرمز گرفت، ناصر رحیمی خواه از مس کارت زرد دریافت کرد، سید محمد موسوی از شهداب کارت قرمز گرفت و اکبر خداوردی کمک مربی مس هم در ست دوم اخراج شد.

سایپا با شکست طبیعت شگفتی ساز هفته هشتم شد

طبیعت اسلامشهر این هفته مقابل سایپا که با یک برد در جایگاه سیزدهم قرار دارد، به زمین مسابقه در سالن شهید بیضایی رفت تا شاگردان ابراهیم وادی در بازی خانگی برای پیروزی و بهبود جایگاه خود در جدول تلاش کنند.

احمد دامغانی نژاد به عنوان ناظر فنی و احمد سرمست به عنوان ناظر داوری، نظارت بر این دیدار را برعهده داشتند.

مرتضی اکرمی، مجتبی بیداریان و حامد آقا براری نیز به ترتیب به عنوان داور اول، داور دوم و داور ویدئوچک قضاوت این دیدار را انجام دادند.

ابراهیم وادی سرمربی طبیعت در ابتدای این مسابقه از ترکیب افشین فتاح، علی یوسف پور، امیر کرمی، کامیاب عبدالهی فر، عرفان نوروزی، بهنام حاجی پور و ابوالفضل قلی پور (لیبرو) استفاده کرد.

نارنجی پوشان سایپا نیز با ترکیب مهرداد شیبانی، امیر افشار، مجتبی قلی زاد، امیر خداپرستی، بهزاد قاسمی، میلاد مومنی و رضا اصلانی (لیبرو) وارد میدان شدند.

شاگردان رضا صفایی در ست نخست این دیدار موفق به شکست میزبان خود با امتیاز ۲۵ بر ۲۲ شدند، اما در ست دوم طبیعت ۲۵ بر ۲۳ نتیجه را واگذار کردند تا در ست شماری یک بر یک برابر شوند.

تیم سایپا در ست سوم نیز ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسید، اما در ست چهارم ۲۶ بر ۲۴ نتیجه را واگذار کرد تا این مسابقه به ست حساس پنجم کشیده شود.

تیم طبیعت به رغم برتری در میانه ست پنجم در نهایت نتیجه این ست را ۱۵ بر ۱۳ واگذار کرد تا سه بر دو مغلوب سایپا شود و شاگردان رضا صفایی با کسب دومین برد خود شگفتی ساز هفته هشتم مسابقات شوند.

با توجه به این تیم طبیعت در هفته نهم باید به مصاف صدرنشین این رقابت‌ها برود، ریکاوری این شکست کار آسانی برای ابراهیم وادی سرمربی این تیم نخواهد بود.

جدال دو تیم به مدت ۱۶۲ دقیقه طول کشید که طولانی‌ترین بازی هفته شد، ۳۰۰ تماشاگر داشت و تیم طبیعت یک اخطار تاخیر گرفت. همچنین امیر کرمی از طبیعت و علیرضا مباشری از طبیعت کارت زرد دریافت کردند.

مهرگان فاتح جدال سرزمین‌های شمالی

دیدار دو تیم مهرگان نور (دو برد، هفت امتیاز و رتبه یازدهم) و پاس گرگان (دو برد، هشت امتیاز و رتبه نهم) یکی دیگر از مسابقه‌های هفته هشتم لیگ برتر مردان بود که از ساعت ۱۶ در سالن امام خمینی (ره) شهر نور آغاز شد.

خلیل یگانه مجد، بهروز جعفری، علیرضا قریب و هادی تیموری به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول و داور دوم، نظارت و قضاوت این دیدار را برعهده داشتند که یک هزار نفر تماشاگر داشت.

عیسی سنگدوبینی از ترکیب مهدی ظفری، دانیال صادقی، کاووش حیدری، موعود آقاپور، میربابک موسوی، پارسا حیدری و حمیدرضا خجسته (لیبرو) در ابتدای این مسابقه برای پاس گرگان استفاده کرد.

تیم مهرگان نور نیز این دیدار را با ترکیب محراب ملکی، پوریا حسین پور، ابوالفضل مهدیان، امین نجفی، آفاق خان، علی زارع و امین رضوی (لیبرو) شروع کرد.

مهرگان در ست اول این مسابقه نتیجه را ۲۰ بر ۲۵ واگذار کرد، اما در ست دوم ۲۵ بر ۱۷ به پیروزی رسید تا این رقابت در ست شماری یک بر یک برابر شود.

در ست سوم تیم پاس گرگان برتری خود را به حریف دیکته کرد و ۲۵ بر ۱۸ میزبان خود را شکست داد و در ست شماری دو بر یک پیش افتاد.

بازیکنان مهرگان به رغم این‌که در میانه ست چهارم از میهمان خود عقب بودند، موفق به شکست پاس با امتیاز ۲۶ بر ۲۴ شدند تا این مسابقه به ست حساس پنجم کشیده شود.

ست پنجم این دیدار با امتیاز ۱۵ بر ۱۲ به سود مهرگان به پایان رسید تا جدال تیم‌های شمالی کشور سه بر دو به نام نور ثبت شود و رحمان محمدی‌راد نیز نخستین برد خود و سومین برد مهرگان را در این فصل ثبت کند.

این مسابقه ۱۴۵ دقیقه طول کشید و تیم مهرگان یک کارت زرد تاخیر نیز گرفت.

برد خانگی سپاهان مقابل استقلال

سالن ملت اصفهان میزبان یک دیدار هفته هشتم لیگ برتر مردان بود که تیم فولاد مبارکه سپاهان که با پنج برد و ۱۵ امتیاز در رتبه سوم جدول قرار داشت، میزبان استقلال گنبد بود.

محمد ابراهیم زاده و محمد شاهمیری ناظران فنی و داوری این دیدار بودند.

قضاوت این مسابقه نیز برعهده امید فولادی وندا (داور اول)، علیرضا پور دهقان (داور دوم) و جواد مرآتی (داور ویدئوچک) بود.

نماینده اصفهان این مسابقه را با ترکیب سهند الله وردیان، علیرضا بهبودی، شایان شاهسوند، محمدرضا موذن، امیر غفور، امیر حسن فرهادی و آرمین تشکری شروع کرد.

کامبیز یعقوبی نیز از ترکیب هومن باقری، میثم یموتی، امین علوی، آرمین رنجبر، هاتف مختوم نژاد، قاسم کارخانه و موسی سخاوی برای تیم استقلال گنبد استفاده کرد.

جدال جذاب و تماشایی دو تیم فولاد مبارکه سپاهان و استقلال گنبد در ست نخست با امتیاز ۲۷ بر ۲۵ به سود نماینده گنبد به پایان رسید و در ست دوم ۲۹ بر ۲۷ به نفع سپاهان تمام شد تا دو تیم در ست شماری یک بر یک شوند.

نتیجه ست سوم این مسابقه به سپاهان رسید که موفق شد ۲۵ بر ۲۰ نماینده گنبد را شکست دهد و در ست چهارم نیز میزبان ۲۹ بر ۲۷ به پیروزی رسید تا در نهایت فاتح سه بر یک این جدال شود.

سپاهان با این پیروزی ششمین برد خود را جشن گرفت و ۱۸ امتیازی شد و در رتبه سوم جدول باقی ماند. این دیدار ۱۵۵ دقیقه طول کشید و ۶۰۰ تماشاگر داشت.

این مسابقه دو کارت زرد داشت که قاسم کارخانه از گنبد و محمد محمد کاظم سرمربی سپاهان این کارت‌ها را دریافت کردند.

چادر ملو فاتح دیدار پنج برد‌ها

تیم چادرملو که با پنج برد و ۱۴ امتیاز در جایگاه ششم جدول است این هفته در اردکان میزبان شهرداری ارومیه بود که این دیدار از ساعت ۱۶:۳۰ در سالن سردار سلیمانی اردکان شروع شد.

نماینده ارومیه در حالی به مصاف اردکان می‌رود که با پنج برد و ۱۵ امتیاز در رتبه چهارم بود و قضاوت این دیدار را داود نافعی، اسماعیل رزقی و سعید واعظی به ترتیب به عنوان داوران اول، دوم و ویدئوچک برعهده داشتند.

مجید محسنی شوشتری و حمید راهجردیان نیز ناظران فنی و داوری این مسابقه بودند.

علیرضا طلوع کیان در ابتدای این مسابقه از ترکیب محمد طاهر وادی، علیرضا مصلح آبادی، آرمین قلیچ نیازی، محسن دلاوری، محمدامین حیدری، علیرضا عبدالحمیدی و حسین حاجی کلاته (لیبرو) در تیم چادر ملو اردکان استفاده کرد.

تیم شهرداری ارومیه نیز این بازی را با ترکیب محمد بربست، رمضان صحبتی، متین احمدی، سلیم چپرلی، ایلشن داودی پور، آرین محمودی نژاد و محمدرضا حضرت پور (لیبرو) شروع کرد.

رقابت دو تیم در این مسابقه بسیار نزدیک بود به گونه‌ای که در ست اول شهرداری ارومیه ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسید و در ست دوم چادر ملو اردکان ۲۵ بر ۲۰ فاتح میدان شد.

در ست سوم تیم چادر ملو بازهم میهمان خود را با امتیاز ۲۵ بر ۲۲ شکست داد تا یک گام تا برد نهایی فاصله داشته باشد.

تیم چادر ملو در ست چهارم نیز ۲۵ بر ۱۸ به پیروزی رسید تا در نهایت سه بر یک فاتح این مسابقه باشد که جدال پنج برد‌های هفته هشتم لقب گرفته بود. نماینده اردکان با کسب ششمین برد دو پله صعود در جدول تجربه کرد.

این دیدار در مدت ۱۲۸ دقیقه پیگیری شد، یک هزار و ۴۰۰ تماشاگر و دو کارت زرد داشت. محسن دلاوری از چادر ملو و ایلشن داودی پور از ارومیه از داور اول کارت زرد دریافت کردند.

نتایج کامل دیدار‌های هفته هشتم لیگ برتر مردان

تیم‌های فولاد سیرجان ایرانیان، صنعتگران امید، شهداب یزد، سایپا تهران، چادرملو اردکان، مهرگان نور و فولاد مبارکه سپاهان در هفته هشتم لیگ برتر مردان موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این بازی‌ها به قرار زیر است:

پیکان تهران صفر – فولاد سیرجان ایرانیان ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵ و ۱۴ بر ۲۵)

طبیعت اسلامشهر ۲ – سایپا تهران ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۱۹ بر ۲۵، ۲۶ بر ۲۴ و ۱۳ بر ۱۵)

رازین پلیمر صفر – صنعتگران امید ۳ (۱۹ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵ و ۲۱ بر ۲۵)

چادر ملو اردکان ۳ – شهرداری ارومیه یک (۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۸)

مهرگان نور ۳ – پاس گرگان ۲ (۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷، ۱۸ بر ۲۵، ۲۶ بر ۲۴ و ۱۵ بر ۱۲)

مس رفسنجان صفر – شهداب یزد ۳ (۲۱ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۴ بر ۲۶)

فولاد مبارکه سپاهان ۳ – استقلال گنبد یک (۲۵ بر ۲۷، ۲۹ بر ۲۷، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۹ بر ۲۷)

جدول لیگ برتر مردان در پایان هفته هشتم بدین شکل است:

فولاد سیرجان ایرانیان هشت برد و ۲۳ امتیاز

شهداب یزد هفت برد و ۲۲ امتیاز

فولاد مبارکه سپاهان ۶ برد و ۱۸ امتیاز

چادر ملو اردکان ۶ برد و ۱۷ امتیاز

شهرداری ارومیه پنج برد و ۱۵ امتیاز

پیکان تهران پنج برد و ۱۵ امتیاز

صنعتگران امید ۴ برد و ۱۳ امتیاز

مهرگان نور ۳ برد و ۹ امتیاز

طبیعت سه برد و ۸ امتیاز

پاس گرگان دو برد و ۹ امتیاز

رازین پلیمر دو برد ۷ امتیاز

سایپا تهران دو برد و ۵ امتیاز

استقلال گنبد دو برد و ۵ امتیاز

مس رفسنجان یک برد و دو امتیاز

هفته نهم این مسابقات روز یکشنبه هفتم دی ماه در شهر‌های سیرجان، تهران، ورامین، گرگان، یزد، اصفهان و گنبد پیگیری خواهد شد.