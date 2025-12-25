باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال با انجام ۲ دیدار از امروز (روز پنج شنبه) در شهر‌های اهواز و اراک شروع می‌شود و مابقی بازی‌ها در روز‌های جمعه، شنبه و یکشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.

استقلال خوزستان- ذوب آهن/ پنج شنبه ساعت ۱۷:۳۰

تیم فوتبال استقلال خوزستان بعد از چندین هفته میزبانی در آبادان قرار است در بازی امروز در ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان به مصاف تیم فوتبال ذوب آهن برود.

تیم فوتبال استقلال خوزستان در وضعیت بحرانی به سر می‌برد و در ۹ بازی اخیر خود رنگ برد را ندیده است. آبی پوشان اهوازی در ابتدای فصل نتایج خوبی می‌گرفتند، اما مشکلات مالی باعث شد که آنها روند نزولی در لیگ پیدا کنند و در پایین جدول قرار بگیرند.

آبی پوشان اهوازی هفته گذشته برابر تیم چادر ملو اردکان شکست سنگینی متحمل شدند و با ۱۳ امتیاز در جایگاه چهاردهم جدول رده بندی قرار گرفتند. آنها به برد بازی خانگی برابر تیم ذوب آهن نیاز مبرم دارند تا از بحران خارج شوند و از انتهای جدول رده بندی هم فرار کنند.

در آن طرف، تیم ذوب آهن اصفهان هفته گذشته با مساوی برابر تیم شمس آذر به چهارمین تساوی متوالی خود در لیگ برتر فوتبال رسید و با ۱۴ امتیاز در رتبه یازدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان قاسم حدادی فر ۴ هفته است که فقط مساوی کرده‌اند و ۳ بازی اخیر هم تساوی‌های بدون‌گل داشته‌اند. آنها به دنبال بردن آبی پوشان اهوازی هستند تا نوار تساوی‌های خود را قطع کنند و با رتبه خوب به تعطیلات نیم فصل بروند.

۲ تیم در ۵ بازی آخر خود به مصاف یکدیگر رفته‌اند که ۳ برد سهم ذوب آهن، یک برد سهم استقلال خوزستان و یک بازی هم با تساوی به پایان رسیده است.

آلومینیوم اراک - ملوان بندر انزلی/ پنج شنبه ساعت ۱۷:۳۰

تیم‌های آلومینیوم و ملوان در جدول رده بندی در همسایگی هم به سر می‌برند و در رتبه‌های نهم و دهم قرار گرفته‌اند و هر ۲ تیم به دنبال برد در این بازی هستند.

تیم آلومینیوم هفته گذشته برابر تیم پرسپولیس با یک گل شکست خورد و با ۱۵ امتیاز در جایگاه دهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان مجتبی حسینی می‌خواهند ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم ملوان را به دست آورند تا انتقام شکست در جام جذفی را از حریف اراکی خود بگیرند و علاوه بر این، ۲ پله در جدول رده بندی صعود کنند.

در آن طرف، تیم ملوان بندر انزلی هفته گذشته شکست سنگینی را برابر تیم فجر شهید سپاسی متحمل شد و این تیم شمالی با ۱۸ امتیاز در جایگاه نهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان مازیار زارع می‌خواهند با امتیاز گرفتن از تیم آلومینیوم اراک دست پر به انزلی برگردند، اما آنها کار سختی در اراک پیش رو دارند.

نکته جالب توجه این است که هر ۵ بازی اخیر ۲ تیم با تساوی به پایان رسیده است و حتی بازی جام حذفی این ۲ تیم هم در وقت‌های قانونی و اضافی با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا بازی به ضربات پنالتی برود که تیم ملوان توانست پنالتی‌های خود را تبدیل به گل کند تا به مرحله بعدی جام حذفی راه یابد.

به هر حال باید دید بازی امروز ۲ تیم باز هم با تساوی به پایان می‌رسد و یا یکی از این ۲ تیم می‌تواند نوار تساوی‌ها را قطع کند.