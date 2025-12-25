باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

قیمت چهار محصول لبنی اعلام شد + فیلم

کارشناس اقتصادی در خصوص قیمت محصولات لبنی توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمدحسین مومنی، کارشناس اقتصادی با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد قیمت محصولات لبنی نکاتی بیان کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط

صادرات گندم خوزستان از طریق ریل و جاده

قیمت چهار محصول لبنی اعلام شد + فیلم
young journalists club

لزوم برخورد با متخلفان افزایش قیمت لبنیات

قیمت چهار محصول لبنی اعلام شد + فیلم
young journalists club

خرید بیش از 4 هزار تن شیر از دامداران

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
والفجر ۸؛ آزمون سخت لشکر ۴۱ ثارالله به فرماندهی حاج قاسم در دفاع مقدس + فیلم
۱۰۰۵

والفجر ۸؛ آزمون سخت لشکر ۴۱ ثارالله به فرماندهی حاج قاسم در دفاع مقدس + فیلم

۰۴ . دی . ۱۴۰۴
بازداشت یک فرد به اتهام جاسوسی برای ایران در اسرائیل + فیلم
۵۵۲

بازداشت یک فرد به اتهام جاسوسی برای ایران در اسرائیل + فیلم

۰۴ . دی . ۱۴۰۴
از تحسین فناوری پهپادی ایران تا تحقیر کپی‌برداری تمام عیار آمریکا + فیلم
۳۶۹

از تحسین فناوری پهپادی ایران تا تحقیر کپی‌برداری تمام عیار آمریکا + فیلم

۰۴ . دی . ۱۴۰۴
جنگ افروزی ترامپ در پوشش صلح + فیلم
۳۶۸

جنگ افروزی ترامپ در پوشش صلح + فیلم

۰۴ . دی . ۱۴۰۴
کریسمس ریشه در شب یلدای ایرانی دارد؟ + فیلم
۳۱۸

کریسمس ریشه در شب یلدای ایرانی دارد؟ + فیلم

۰۴ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۶ ۰۴ دی ۱۴۰۴
خیلی زیرکانه بود.
اول ۵۰ تومان رو قیمت میزنن ۱۳۰ تومان بعد ستاد تنظیم میاد میکنش ۹۵ تومان . همه هم هورا میکشن.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۷ ۰۴ دی ۱۴۰۴
مردم غیرت کنین نخرین
۰
۶
پاسخ دادن