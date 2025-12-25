قیمت چهار محصول لبنی اعلام شد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0645\u062d\u0645\u062f\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u0645\u0646\u06cc\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0635\u0628\u062d\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u0627\u062a \u0644\u0628\u0646\u06cc \u0646\u06a9\u0627\u062a\u06cc \u0628\u06cc\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0
اول ۵۰ تومان رو قیمت میزنن ۱۳۰ تومان بعد ستاد تنظیم میاد میکنش ۹۵ تومان . همه هم هورا میکشن.