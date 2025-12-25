باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) روز پنجشنبه گزارش داد که کیم جونگاون، رهبر کره شمالی، بر آزمایش پرتاب موشکهای جدید ضد هوایی دوربرد نظارت کرده است.
KCNA گفت: «موشکهای پرتاب شده در آزمایش روز چهارشنبه اهداف ساختگی را در ارتفاع ۲۰۰ کیلومتری به دقت هدف قرار دادند.» این گزارش افزود که کیم «برای آزمایش موفقیتآمیز پرتاب تبریک گفت.»
خبرگزاری مرکزی کره گزارش داد که کیم جونگاون، رهبر کره شمالی، گفت پیونگیانگ برنامه کره جنوبی برای ساخت زیردریاییهای هستهای را یک «اقدام تهاجمی» میداند.
کیم گفت این برنامه «ناپایداری در منطقه شبهجزیره کره را تشدید خواهد کرد» و افزود که کره شمالی آن را «یک اقدام تهاجمی میبیند که امنیت و حاکمیت دریایی آن را به شدت نقض میکند.»
KCNA گفت این اظهارات در جریان بازرسی کیم از یک زیردریایی راهبردی موشکهدایت شونده با نیروی هستهای که در حال ساخت است، بیان شده است.
خبرگزاری مرکزی کره به نقل از پیام سال نو ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، به کیم جونگاون در ۱۸ دسامبر گزارش داد که پوتین گفت سال ۲۰۲۵ برای روابط بین مسکو و پیونگیانگ «اهمیت خاصی» داشته است.
پوتین گفت: «ورود قهرمانانه سربازان ارتش خلق کره به نبردها برای آزادسازی منطقه کورسک از اشغالگران و فعالیتهای بعدی مهندسان کره ای در سرزمین روسیه به وضوح دوستی شکستناپذیر و برادری رزمنده بین روسیه و کره شمالی را ثابت کرد.»
