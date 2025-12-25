باشگاه خبرنگاران جوان - در متن پیام تبریک مسعود پزشکیان به پاپ لئوی چهاردهم، رهبر کاتولیکهای جهان آمده است: فرارسیدن میلاد فرخنده حضرت عیسی بن مریم و آغاز سال نو میلادی ۲۰۲۶ را به جنابعالی صمیمانه تبریک میگویم.
رئیس جمهور بیان کرد: میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)، یادآور خصایص معنوی ایشان از جمله آزادگی، ظلمستیزی و مهرورزی است که در قرآن کریم نیز مورد ستایش قرار گرفته است. امیدوارم با تاسی به فرامین الهی و آموزههای گرانسنگ، انبیاء شاهد تحقق عدالت، صلح و آزادی در سراسر گیتی باشیم.
پزشکیان خاطرنشان کرد: در عصر حاضر که جنایات ابرقدرتها به واسطه قدرت نامحدودشان، جامعه جهانی را به سوی جنگ و تباهی سوق میدهد، حل مسائل بشری، نیازمند خرد جمعی، نگاهی نو، تفکر و تامل است.
رئیسجمهور عنوان کرد: لذا با اقدامات موثر دولتمردان و اندیشمندان غیروابسته به مداخلهگران عرصه نفوذ و ثروت، میتوان مسیری جدید در جهت تحقق صلح، امنیت و آزادی برای تمامی ملتهای ستمدیده و مظلوم یافت.
پزشکیان در این پیام تبریک از خداوند متعال سلامتی و موفقیت آنجناب و سعادت پیروان حضرت مسیح (ع) و برقراری صلح و آرامش در سراسر جهان را مسئلت کرد.