باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی با تبریک سالروز میلاد فرخنده حضرت عیسی بن مریم به سران و مردم کشور‌هایی که این مناسبت و سال نو میلادی را جشن می‌گیرند، تصریح کرد: تمامی صفات روحانی و وحیانی خداوند در عیسی مسیح متبلور بوده و می‌توان از ایشان الگو گرفت.

رئیس‌جمهور در این پیام تبریک ابراز امیدواری کرد که در سال پیش‌رو با مساعی مشترک و با اتکا بر اصل همزیستی مسالمت‌آمیز و با به‌کارگیری عمل مبتنی بر عدالت، بتوانیم موجبات برقراری صلح و آرامش را در دنیای پرتلاطم کنونی فراهم آوریم.

منبع: ریاست جمهوری