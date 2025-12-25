باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی با تبریک سالروز میلاد فرخنده حضرت عیسی بن مریم به سران و مردم کشورهایی که این مناسبت و سال نو میلادی را جشن میگیرند، تصریح کرد: تمامی صفات روحانی و وحیانی خداوند در عیسی مسیح متبلور بوده و میتوان از ایشان الگو گرفت.
رئیسجمهور در این پیام تبریک ابراز امیدواری کرد که در سال پیشرو با مساعی مشترک و با اتکا بر اصل همزیستی مسالمتآمیز و با بهکارگیری عمل مبتنی بر عدالت، بتوانیم موجبات برقراری صلح و آرامش را در دنیای پرتلاطم کنونی فراهم آوریم.
منبع: ریاست جمهوری