رئیس‌جمهور با تبریک فرارسیدن سالروز میلاد فرخنده حضرت عیسی بن مریم گفت: آرمان دیرینه بشری، ایجاد صلح و گسترش اخلاق در تمامی جوامع بشری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی با تبریک سالروز میلاد فرخنده حضرت عیسی بن مریم به سران و مردم کشور‌هایی که این مناسبت و سال نو میلادی را جشن می‌گیرند، تصریح کرد: تمامی صفات روحانی و وحیانی خداوند در عیسی مسیح متبلور بوده و می‌توان از ایشان الگو گرفت.

رئیس‌جمهور در این پیام تبریک ابراز امیدواری کرد که در سال پیش‌رو با مساعی مشترک و با اتکا بر اصل همزیستی مسالمت‌آمیز و با به‌کارگیری عمل مبتنی بر عدالت، بتوانیم موجبات برقراری صلح و آرامش را در دنیای پرتلاطم کنونی فراهم آوریم.

منبع: ریاست جمهوری

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۶ ۰۴ دی ۱۴۰۴
سرتون رو توی برف کردین انگار نه انگار مردم معلق شدن.بابا دولتهای قبلی لااقل وقتی دلار گرون میشد یک اشاره ای میکردن.شما با فصلی یک کالابرگ به ۷۰ درصد مردم میخوای خرابی ها رو بپوشونی.من حقوق بگیر توی کاهش ارزش پولم منگ شدم اون کارگر فصلی چیکار کنه.والله اگه خون بگرییم کمه.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۷ ۰۴ دی ۱۴۰۴
اشتباه کردیم بهت رای دادیم. لطفا رای مارو پس بده و برو
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۲ ۰۴ دی ۱۴۰۴
باشه
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۱ ۰۴ دی ۱۴۰۴
اخلاق یعنی گرانی نباشد سفره من باهمه یکی باشد فرزندانم از امکانات بیت المال استفاده نکنند حرف وعملم یکی باشد حتی عملم بهتر از حرف هایم باشد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۴ ۰۴ دی ۱۴۰۴
شکوفایی انسان فقط مردم ایران
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۷:۲۸ ۰۴ دی ۱۴۰۴
اخلاق یعنی وقتی تخصص کاریو نداری و بهش اعتراف میکنی میدونو خالی کنی نه پافشاری کنی نه تخریب افراد با برنامه !
به این میگن اخلاق
خوبه این دنیا موقته برخی چنگ زدن بهش روز جزا نتیجه شو خواهند دید
۰
۰
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۷:۰۲ ۰۴ دی ۱۴۰۴
فقط جمع کن برو
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۰۴ دی ۱۴۰۴
بابا ولمون کنید تو رو خدا همش شده حرف،وعده،وعید.روز به روز وضعمون داره بدتر میشه. شماها بلد نیستید ی خبر خوب به مردم بدید؟بخدا افسردگی گرفتیم 😞😞😞
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۳ ۰۴ دی ۱۴۰۴
از جونم سیر شدم
به والله
از گرونی از مستاجری از فقیر کردن ملت توسط شما که با وعده وعید رسیدگی میای سرکار بعد پوست ملت و میکنید
دیگه خسته شدم
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۹ ۰۴ دی ۱۴۰۴
خودمون کردیم و باید دنیا و آخرت جوابگوی انتخابمون باشیم
روحت شاد شهید رییسی قدرتو ندونستیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۴ ۰۴ دی ۱۴۰۴
حتما بی حجابی هم صلح وآرامش میاره
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۱ ۰۴ دی ۱۴۰۴
این رییس جمهوره یا معلم پرورشی
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۰۴ دی ۱۴۰۴
باشه
۰
۵
پاسخ دادن
