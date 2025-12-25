باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اسلامی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه نخستین همایش پزشکی هستهای، رادیوآنکولوژی هماتولوژی و آنکولوژی درجمع خبرنگاران با اشاره به اینکه امروز یک نشست کاملا متفاوت برگزار شد، گفت: چهار تا پنج گروه پزشکی با محوریت پزشکی هستهای گرد هم آمدند. در حال حاضر بیماری سرطان تهاجمی شده است و نقش سازمان انرژی اتمی در بحث تشخیصی و درمانی و پلاسمای سرد میتواند با همگرایی این گروههای مختلف پزشکی که در حوزه سرطان ایفای نقش میکنند، کمک کند تا بیماران عزیز با رنج و زحمت کمتر و با اثربخشی بالاتر درمان شوند و سریعتر، انشاءالله، با امید به زندگی بالاتر به حیات خود ادامه دهند. با توجه به تهاجمی شدن سرطان و پیشرفتهای علمی و تحقیقاتی صورتگرفته و دستاوردهایی که در سطح جهانی وجود دارد، ما خدا را شاکر هستیم که محصولات تولیدی ما، بهویژه محصولات اخیر، جز تراز اول هستند؛ بهگونهای که شاید تنها یک یا دو کشور پیشرو همپای ما یا همسطح ما باشند که اکنون این محصولات را ارائه میکنند و این افتخار را داریم که مردم کشورمان از آن بهرهمند هستند.
رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: این نشست کمک کرده و کمک خواهد کرد در جهت اینکه این مجموعهها با یکدیگر همافزا حرکت کنند. این نخستین بار بود و انشاءالله این روند تکرار خواهد شد. البته نکته حائز اهمیت برای ما این است که یافتهها و نتایجی که در درمانها از گذشته تا کنون، بهویژه در حوزه انواع سرطان، به دست آمده است، همگی با توجه به نقش دانشگاههای علوم پزشکی، از جمله دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تحلیل و تجزیه میشود و برای انتخاب راهحل، بهترین دارو و بهترین شیوه درمان، در تحقیقات مورد استفاده قرار میگیرد. این امر میتواند به ما سرعت ببخشد و کمک کند تا با توجه به ساختار و شرایطی که بیماری در کشور ما دارد، بتوانیم حرکت خود را معنادارتر و نتیجهگراتر انجام دهیم.
وی با بیان اینکه امروز ما در این مسیر قرار داریم، گفت: یکی دو مورد از رادیوداروها را که حداقل میتوان گفت برای درمان ۳۰ نوع سرطان موثر هستند، از افتخارات کشور ماست که امروز مردم از آن بهرهمند هستند. خوشبختانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز ظرفیتهای بیمارستانی خود را گسترش داده است. بیمارستانی که امروز در آن حضور داریم، یعنی تجریش، از جمله مراکزی است که از این تجهیزات بهرهبرداری میکند. در سال ۱۴۰۰ در کشور تنها ۷ دستگاه پتاسکن وجود داشت و مردم ناچار بودند در نوبت بمانند؛ اکنون این تعداد، به گمان من، از ۲۵ عبور کرده و بهزودی به ۵۰ مرکز خواهد رسید.
اسلامی افزود: در بحث طرح جامع مقابله با سرطان، با وزارت محترم بهداشت تفاهم کردهایم که ۵ مرکز سیکلوترون در کشور بهعنوان ۵ قطب ایجاد شود که دو مورد از آنها بنا به درخواست وزیر محترم بهداشت، اولویت فوری دارد و در دستور کار قرار گرفته است. البته هر پنج مورد را دنبال میکنیم، اما دو مورد اولویتدار زودتر اجرا خواهد شد، بهگونهای که مردم سراسر ایران بتوانند سهولت دسترسی به خدماتی را که سازمان انرژی اتمی در بخش سلامت ارائه میکند، داشته باشند. در حوزه دارویی نیز این اقدام کمککننده بوده و این اتفاق یک تحول متفاوت به شمار میآید.
رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه چنین درمانی که از این ظرفیت استفاده میکند، اگر در خارج از کشور انجام شود، حداقل ۱۲ تا ۱۳ هزار دلار هزینه دارد، در حالی که در داخل کشور با قیمتی بسیار پایینتر ارائه میشود که اصلاً قابل مقایسه نیست، گفت: ضمن اینکه اکنون همه مردم به آن دسترسی دارند. برای ایجاد این ظرفیت، اگر ما ظرفیت صنعتی هستهای نداشتیم، همانطور که در همین کنفرانس مشاهده کردید و اساتید ارائه کردند، نقطه آغاز این فعالیتها شکافت اورانیوم است؛ یعنی مواد پرتوزا. اگر شکافت انجام نشود، غنیسازی صورت نگیرد، سوخت راکتور تولید نشود و از سوخت برای جداسازی ایزوتوپی استفاده نشود، بهطور طبیعی امکان تولید رادیودارو وجود نخواهد داشت. مادر و خط پایه تولید رادیودارو، این صنعت است که صنعت غنیسازی در حقیقت نقطه آغاز و مبدأ آن محسوب میشود که بحمدالله امروز کشور از این ظرفیت و این نعمت برخوردار است.
رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه در حال حاضر ما ۷۲ رادیودارو را بهصورت مستمر تولید و عرضه میکنیم و ۲۰ رادیودارو نیز در مراحل مختلف تحقیقاتی قرار دارد. در هفته پژوهش رونماییها انجام شد، بر اساس خطمشیای که برای پیشبرد برنامههای تشخیصی اتخاذ کردهایم، در راستای دقت بالاتر، نقشهبرداری اثربخشتر و هدفگذاری مناسبتر اقدام شده است. دو رادیوداروی جدید که معرفی شدهاند، برای سرطان پوست است که فوقالعاده کشنده است و بحمدالله در فاز تحقیقاتی و مراحل اولیه بالینی نتایج بسیار خوب و اثربخشی داشتهاند. با روند توسعهای که اکنون در حال انجام است و مشارکتهایی که صورت میگیرد، این مسیر تا پایان سال ادامه خواهد یافت.
وی گفت: هر کدام از رادیوداروها زودتر به نتیجه برسد رونمایی خواهد شد. فاز بالینی باید یک دوره زمانی را طی کند و ما نمیتوانیم بدون این دوره دارو را رونمایی کنیم. شاید دو سال پیش تنها ۵ محصول در سبد دائمی ما وجود داشت، اما اکنون ۷۲ محصول داریم و این تعداد بهطور مستمر در حال افزایش است.