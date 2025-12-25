ثقفی گفت: با راه‌اندازی ردیف دوم واحد فرآورش مرکزی میدان مشترک آزادگان جنوبی (CTEP)، ظرفیت عملیاتی این میدان به ۱۶۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و روند افزایش پایدار تولید شتاب گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدرضا ثقفی  مدیر عامل پتروپارس با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های فرآورشی در میدان آزادگان جنوبی اعلام کرد: واحد فرآورش مرکزی این میدان در چهار ردیف ۸۰ هزار بشکه‌ای طراحی شده و فرآیندهای جداسازی آب، نمک و رسوبات، کنترل سطح سولفور هیدروژن و تنظیم فشار بخار را انجام می‌دهد، با بهره‌برداری از ردیف دوم، ظرفیت عملیاتی این مرکز به ۱۶۰ هزار بشکه در روز رسیده و دو ردیف باقی‌مانده نیز طی سه ماه آینده تکمیل خواهد شد.

وی افزود: در مدت ۱۵ ماه گذشته، با همکاری وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و شرکت مهندسی و توسعه نفت، پروژه‌های متعددی در حوزه حفاری، تکمیل و اسیدکاری ۱۲ حلقه چاه و راه‌اندازی تأسیسات سرچاهی ۳۰ حلقه چاه به انجام رسانده که نتیجه آن افزایش حدود ۶۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه بوده است.

وی با اشاره به اقدامات تکمیلی در حوزه چاه‌ها گفت: عملیات رانش پمپ‌های درون‌چاهی (ESP) از هفته آینده آغاز خواهد شد و با بازگشت تدریجی چاه‌های دچار افت یا توقف تولید به مدار، ظرفیت تولید میدان به‌صورت پایدار افزایش می‌یابد.

ثقفی تأکید کرد: این دستاوردها حاصل هم‌افزایی میان شرکت ملی نفت ایران، شرکت مهندسی و توسعه نفت و گروه پتروپارس به‌ عنوان بازوی توانمند وزارت نفت است و آزادگان جنوبی امروز نماد مدیریت اجرایی، صیانت از منابع ملی و اتکا به تخصص و توان داخلی به‌شمار می‌رود.

