بارسلونا برای تقویت خط دفاعی خود دو مدافع برزیلی ناتینگهام را در لیگ جزیره زیر نظر دارد و در تلاش است که آنها را جذب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هر چند که بارسلونا در لالیگا نتایج درخشانی کسب کرده است، اما انتقاد‌ها از خط دفاعی تیم به ویژه بعد از جدایی اینگو مارتینس بسیار بالاست.

مدیریت باشگاه بارسلونا در حال بررسی جذب دو مدافع برزیلی، گایر کونیا و موریلو از تیم ناتینگهام فارست انگلیس است.

این علاقه‌مندی آبی اناری‌ها در چارچوب تمایل مدیریت باشگاه برای تقویت خط دفاعی تیم هانسی فلیک، مربی مطرح شده است.

برنامه‌ریزی برای بازسازی خط دفاع

بر اساس گزارشی که سایت «فوتبال اسپانیا» منتشر کرده، بارسلونا همچنان به جذب موریلو علاقه‌مند است؛ بازیکنی که همیشه نامش با انتقال به آبی اناری‌ها همراه بوده است.

این گزارش حاکی است که مدیریت بارسلونا معتقد است موریلو با سبک بازی تیم سازگاری کامل دارد به ویژه با توجه به توانایی او در توپ‌رسانی، سرعت و قدرت خوانش بازی.

جذب موریلو در ژانویه به دلیل محدودیت‌های مالی مربوط به حقوق بازیکنان دشوار خواهد بود، اما این گزینه همچنان برای تابستان روی میز مدیریت باقی مانده است.

گزینه دومی که دکو (مدیر ورزشی بارسلونا) آن را تأیید می‌کند، بازیکن جوان ۲۰ ساله، گایر کونیاست. کونیا در سال ۲۰۲۳ مورد توجه بارسلونا بود، اما مصدومیت مانع انتقال او شد. ناتینگهام در فوریه گذشته موفق شد کونیا را با مبلغ ۱۲ میلیون یورو جذب کند.

به نظر می‌رسد جذب کونیا در ژانویه منطقی‌تر باشد و روز‌های آینده مشخص خواهد کرد که بارسلونا در بازار نقل و انتقالاتی چگونه برای نهایی کردن اهداف خود حرکت خواهد کرد.