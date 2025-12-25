بارسلونا برای تقویت خط دفاعی خود دو مدافع برزیلی ناتینگهام را در لیگ جزیره زیر نظر دارد و در تلاش است که آنها را جذب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هر چند که بارسلونا در لالیگا نتایج درخشانی کسب کرده است، اما انتقاد‌ها از خط دفاعی تیم به ویژه بعد از جدایی اینگو مارتینس بسیار بالاست.

مدیریت باشگاه بارسلونا در حال بررسی جذب دو مدافع برزیلی، گایر کونیا و موریلو از تیم ناتینگهام فارست انگلیس است.

این علاقه‌مندی آبی اناری‌ها در چارچوب تمایل مدیریت باشگاه برای تقویت خط دفاعی تیم هانسی فلیک، مربی مطرح شده است.

برنامه‌ریزی برای بازسازی خط دفاع 

بر اساس گزارشی که سایت «فوتبال اسپانیا» منتشر کرده، بارسلونا همچنان به جذب موریلو علاقه‌مند است؛ بازیکنی که همیشه نامش با انتقال به آبی اناری‌ها همراه بوده است.

این گزارش حاکی است که مدیریت بارسلونا معتقد است موریلو با سبک بازی تیم سازگاری کامل دارد به ویژه با توجه به توانایی او در توپ‌رسانی، سرعت و قدرت خوانش بازی.

جذب موریلو در ژانویه به دلیل محدودیت‌های مالی مربوط به حقوق بازیکنان دشوار خواهد بود، اما این گزینه همچنان برای تابستان روی میز مدیریت باقی مانده است.

گزینه دومی که دکو (مدیر ورزشی بارسلونا) آن را تأیید می‌کند، بازیکن جوان ۲۰ ساله، گایر کونیاست. کونیا در سال ۲۰۲۳ مورد توجه بارسلونا بود، اما مصدومیت مانع انتقال او شد. ناتینگهام در فوریه گذشته موفق شد کونیا را با مبلغ ۱۲ میلیون یورو جذب کند.

به نظر می‌رسد جذب کونیا در ژانویه منطقی‌تر باشد و روز‌های آینده مشخص خواهد کرد که بارسلونا در بازار نقل و انتقالاتی چگونه برای نهایی کردن اهداف خود حرکت خواهد کرد.

برچسب ها: تیم بارسلونا ، لیگ جزیره انگلیس
خبرهای مرتبط
لالیگای اسپانیا؛
رئال مادرید ۲ - ۰ سویا/ امباپه تاج رونالدو رو بر سر گذاشت+ فیلم
لالیگای اسپانیا؛
ویارئال ۰-۲ بارسلونا/ غرق کردن زیردریایی زرد، آخرین سکانس سال ۲۰۲۵ آبی اناری‌ها + فیلم
چمن لمس‌شده توسط لیونل مسی را بخرید؛ از ۵۰ تا ۷۵۰ دلار!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لیگ ایران پنجمین لیگ برتر آسیا
واکنش رسانه‌های بحرینی به شکست سنگین المحرق برابر استقلال
استقلال خوزستان ۲ - ۰ ذوب آهن/ آبی‌پوشان پس از ۹ هفته رنگ برد را دیدند + فیلم
قهرمانی یزدانی، سوادکوهی و گلیج در انتخابی تیم ملی کشتی آزاد
بازی آلومینیوم اراک - ملوان لغو شد
دو مدافع از لیگ جزیره در رادار بارسلونا
بازگشت رضاییان و جلالی به تمرین آبی‌پوشان
واکنش اوسمار به ۷ هفته گل نزدن علیپور برای پرسپولیس
رکورد جدید روزبه چشمی در استقلال + عکس
قدم اول ایران برای جام ملت‌های فوتسال آسیا: معرفی ۲۵ بازیکن
آخرین اخبار
قدم اول ایران برای جام ملت‌های فوتسال آسیا: معرفی ۲۵ بازیکن
قهرمانی عالی‌پور و جوادی در هفته دوم لیگ وزنه‌برداری/ یک رکورد جهان شکست
واکنش اوسمار به ۷ هفته گل نزدن علیپور برای پرسپولیس
استقلال خوزستان ۲ - ۰ ذوب آهن/ آبی‌پوشان پس از ۹ هفته رنگ برد را دیدند + فیلم
شهرداری گرگان به صدر جدول رسید/ استقلال به رده دوم رفت
بازی آلومینیوم اراک - ملوان لغو شد
قهرمانی یزدانی، سوادکوهی و گلیج در انتخابی تیم ملی کشتی آزاد
لیگ ایران پنجمین لیگ برتر آسیا
بازگشت رضاییان و جلالی به تمرین آبی‌پوشان
توقف مسابقات تنیس بانوان در كیش
بیانیه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درخصوص اجرای مقررات در بازی‌ها
رکورد جدید روزبه چشمی در استقلال + عکس
رنکینگ تیراندازان در پایان سال ۲۰۲۵/ جوهری‌خو چهارم و رستمیان ششم آسیا
دو مدافع از لیگ جزیره در رادار بارسلونا
واکنش رسانه‌های بحرینی به شکست سنگین المحرق برابر استقلال
استفاده از بازیکنان جوان برگ برنده استقلال برابر المحرق بود/ تراکتور باید از فرصت های گلزنی استفاده کند
آلومینیوم اراک به دنبال انتقام از قوهای سپید انزلی
شعارها علیه من هدفمند بود/ ماندنم در پرسپولیس منافع افراد را ضمانت نمی کرد