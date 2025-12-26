کارشناس کشاورزی گفت: کاهش تقاضا برای خرید میوه بعد از شب یلدا منجر به ارزانی قیمت میوه در بازار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مصطفی دارایی نژاد کارشناس کشاورزی و فعال میدان مرکزی گفت: با توجه به آنکه بار در مغازه ها از شب یلدا باقی مانده، تقاضا برای خرید کاهش یافته است که این امر منجر به ارزانی قیمت در بازار شده است.

به گفته وی، در حال حاضر میدان عملا نیمه تعطیل است به طوریکه در حد روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن بار خرید و فروش می شود.

دارایی نژاد قیمت هرکیلو سیب را ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: نرخ کنونی هرکیلو پرتقال شمال ۴۰ تا ۶۰ هزارتومان، پرتقال جنوب ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزارتومان، نارنگی انشو ۷۰ تا ۹۰ هزارتومان، نارنگی پچ ۷۰ تا ۸۵ هزارتومان، انار ۱۵۰ هزارتومان، کیوی ۱۰۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، لیموشیرین ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزارتومان، گلابی شاه میوه ۱۴۰ تا ۱۷۰ هزارتومان، خرمالو ۳۰ تا ۴۰ هزارتومان،موز اکوادور ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزارتومان، موز فیلیپین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، موز هندی ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، موز پاکستانی ۹۰ هزارتومان و خیار ۴۰ تا ۶۰ هزارتومان است.

کارشناس کشاورزی قیمت هرکیلو سیب زمینی را ۳۵ تا ۴۰ هزارتومان، پیاز ۱۷ تا ۲۵ هزارتومان و گوجه فرنگی ۲۰ تا ۴۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: مغازه داران برمبنای فاکتور رسمی مکلف به اعمال ۳۰ تا ۳۵ درصد سود هستند.

وی با اشاره به آینده بازار میوه گفت: برآوردها حاکی از آن است که با توجه به کاهش تقاضا برای خرید، قیمت ها طی روزهای آتی ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یابد.

Iran (Islamic Republic of)
فرشاد محمدی
۲۳:۵۸ ۰۵ دی ۱۴۰۴
جهاد کشاورزی و کارشناس کشاورزی و فعال میدان تره بار .لطفا قمپوز در نکن .خواهشا
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۶ ۰۵ دی ۱۴۰۴
امیدوارم من به بهشت بروم و در آنجا میوه‌های ارزان بخرم
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۳ ۰۵ دی ۱۴۰۴
این قیمتها دروغ است . لطفا تا میتوانید میوه نخرید و یا به تعداد نفرات بخرید.
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۹ ۰۵ دی ۱۴۰۴
اگر قبل یلدا همین قیمت میدادین باعث مرگتان میشد ؟؟؟؟؟بی انصاف ها
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۰ ۰۵ دی ۱۴۰۴
بنظرتون الان ارزون هست؟
خیلی ها با نصف این قیمت هم توان خرید ندارن بنده خدا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۳ ۰۵ دی ۱۴۰۴
با حقوق یه بازنشسته حساب بشه میوه ارزان نیست
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۵ ۰۵ دی ۱۴۰۴
گران هست با جیب مردم نمیخوانه این قیمت های زیاد
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امین حقوقدان
۱۶:۵۳ ۰۵ دی ۱۴۰۴
کجا ارزان شده ! تخم مرغ چرا پایین نمیاد تخم مرغ سه هزاری ازاول سال شده ده هزار سه برابر جنسی که مصرف روزانه هست
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۴ ۰۵ دی ۱۴۰۴
اگه همه یک صدا میوه رو تحریم کنن ظرف ۱۰روز قیمت مناسب میشه اینقد به مردم ظلم نمیشه
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۷ ۰۵ دی ۱۴۰۴
دقیقا .برای یکبار فقط کافیه ملت یکپارچه نخرن،دلال ها به زجه زدن خواهند افتاد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۳ ۰۵ دی ۱۴۰۴
تازه از خداشون هست که ایرانی نخره میدهش کشورها عربی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۱ ۰۵ دی ۱۴۰۴
متاسفم برای خودم که انتخابم بد بود
میوه کیلویی ۱۸۰
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۱ ۰۵ دی ۱۴۰۴
فایده برای تو نداشت اما جیب بعضی ها را پر کردی بنده خدا تاسف تو نوش دارو بعد مرگ هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۲ ۰۵ دی ۱۴۰۴
ناراحت نباش انتخاب تو اصلا مهم نبود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۱ ۰۵ دی ۱۴۰۴
این قیمت ها برای مسولین که وصل بیت المال هستند خوبه چونکه سر ماه حقوق شون بدون اینکه به زحمت بیافتند تو حساب شون هست البته بعضی ها دو موتور و بخور بخوره
اما کارگر افتاده به سوتغذیه
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۰ ۰۵ دی ۱۴۰۴
همین گزارشهای کارشناسی باعث گرانتر شدن میوه می شود و الا من سیب و پرتقال و کیوی درجه یک مجلسی خریدم کیلویی هشتاد هزار
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۰۵ دی ۱۴۰۴
دروغ شاخدار
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۰۵ دی ۱۴۰۴
اون چیزی که ارزان میشه شرف شما هاست
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۲ ۰۵ دی ۱۴۰۴
مردم پول ندارند بخرند جناب کارشناس
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۰۵ دی ۱۴۰۴
مگرکارشناسان بجزدروغ وسیاه نمایی چیزدیگری بلدند
۰
۸
پاسخ دادن
