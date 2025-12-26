کارشناس کشاورزی گفت: کاهش تقاضا برای خرید میوه بعد از شب یلدا منجر به ارزانی قیمت میوه در بازار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مصطفی دارایی نژاد کارشناس کشاورزی و فعال میدان مرکزی گفت: با توجه به آنکه بار در مغازه ها از شب یلدا باقی مانده، تقاضا برای خرید کاهش یافته است که این امر منجر به ارزانی قیمت در بازار شده است.

به گفته وی، در حال حاضر میدان عملا نیمه تعطیل است به طوریکه در حد روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن بار خرید و فروش می شود.

دارایی نژاد قیمت هرکیلو سیب را ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: نرخ کنونی هرکیلو پرتقال شمال ۴۰ تا ۶۰ هزارتومان، پرتقال جنوب ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزارتومان، نارنگی انشو ۷۰ تا ۹۰ هزارتومان، نارنگی پچ ۷۰ تا ۸۵ هزارتومان، انار ۱۵۰ هزارتومان، کیوی ۱۰۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، لیموشیرین ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزارتومان، گلابی شاه میوه ۱۴۰ تا ۱۷۰ هزارتومان، خرمالو ۳۰ تا ۴۰ هزارتومان،موز اکوادور ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزارتومان، موز فیلیپین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، موز هندی ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، موز پاکستانی ۹۰ هزارتومان و خیار ۴۰ تا ۶۰ هزارتومان است.

کارشناس کشاورزی قیمت هرکیلو سیب زمینی را ۳۵ تا ۴۰ هزارتومان، پیاز ۱۷ تا ۲۵ هزارتومان و گوجه فرنگی ۲۰ تا ۴۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: مغازه داران برمبنای فاکتور رسمی مکلف به اعمال ۳۰ تا ۳۵ درصد سود هستند.

وی با اشاره به آینده بازار میوه گفت: برآوردها حاکی از آن است که با توجه به کاهش تقاضا برای خرید، قیمت ها طی روزهای آتی ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یابد.