باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - فریده اشرف گنجویی نایبرئیس بانوان فدراسیون تنیس در گفتوگو با برنامه بانوی ایرانی رادیو ورزش درخصوص توقف مسابقات تنیس بانوان در جزیره کیش گفت: رقابتها تا رسیدن به مراحل پایانی بدون مشکل در جریان بود، اما در مرحله نهایی، به دلیل بروز مسائلی در منطقه آزاد کیش، بازیها متوقف شد و با وجود رایزنیهای انجامشده، ادامه مسابقات منوط به امکان برگزاری در همان محل یا انتقال به شهری دیگر شده است.
نایبرئیس فدراسیون تنیس تاکید کرد: توقف مسابقات ارتباطی با مسائل فنی یا اجرایی نداشته و رقابتها مطابق آییننامه و بدون حاشیه در حال برگزاری بوده است. تمامی ضوابط و مقررات پیش از آغاز مسابقات به تیمها اعلام شده بود و روند مسابقات طبق برنامه پیش میرفت.
اشرف گنجویی با اشاره به پیامدهای این تصمیم افزود: میزبانی این رقابتها از مدتها قبل اعلام شده و در تقویم مسابقات ثبت بوده است. تغییر محل برگزاری یا لغو مسابقات میتواند نگاه فدراسیون جهانی را نسبت به میزبانیهای آینده تحت تأثیر قرار دهد؛ موضوعی که از نظر فدراسیون تنیس اتفاق مطلوبی نیست.
وی خاطرنشان کرد: رئیس و دبیر فدراسیون تنیس در حال پیگیری موضوع از طریق جلسات متعدد با مسئولان ذیربط هستند و امیدواریم با حمایت وزارت ورزش، شرایط بهگونهای رقم بخورد که مسابقات در کشور ادامه پیدا کند.