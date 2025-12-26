مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که جوجه ریزی دی ماه به ۱۶۵ میلیون قطعه برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه مشکلات تامین نهاده های دامی کماکان ادامه دارد، گفت: ذرت تا حدودی کمبود در سامانه بازارگاه وجود دارد، اما ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکل مرتفع شده است. در خصوص کنجاله سویا مشکل جدی است و تنها مقدار ناچیزی بارگزاری شده است و از طرفی روش توزیع عادلانه نیست که امیدواریم این شرایط بهبود یابد.

به گفته وی، از ابتدای دی ماه کنجاله سویا در سامانه بازارگاه توزیع نشده و تنها مقدار ناچیزی ذرت عرضه شده است.

اسداله نژاد ادامه داد: براساس آمار سامانه سماصط در آذرماه ۱۷۰ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شده است که براین اساس بیشترین آمار جوجه ریزی از لحاظ اسمی در آذرماه داشتیم.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به آینده بازار مرغ بیان کرد: با تامین مستمر نهاده های دامی، در بحث تامین مرغ ایام ماه رمضان و پایانی سال مشکلی نداریم. همچنین برای دی ماه پیش بینی می شود که جوجه ریزی به ۱۶۵ میلیون قطعه برسد، اما بحث اصلی تامین مکفی و مستمر نهاده های دامی است.

وی با بیان اینکه قیمت مرغ تابع نرخ تمام شده تولید است، گفت: نرخ تمام شده تولید نسبت به قیمت مصوب بالاتر است، از این رو قیمت تمام شده باید در نرخ مصوب لحاظ شود که براین اساس قیمت مصوب نمی تواند مبنای نرخ بازار باشد. گفتنی است قیمت تمام شده نسبت به نرخ مصوب بالاتر است که از این رو امکان عرضه با قیمت مصوب وجود ندارد و تنها در صورتی امکان عرضه با نرخ مصوب وجود داشت که نهاده با نرخ مناسب در اختیار تولیدکننده قرار می گرفت، درحالیکه مرغداران نهاده ها را ۳ برابر نرخ مصوب تامین کردند.

برچسب ها: تولید مرغ ، بازار مرغ ، قیمت مرغ
خبرهای مرتبط
قیمت هر کیلو مرغ به ۱۷۰ هزارتومان رسید
توزیع روزانه ۸ هزارتن مرغ در سطح کشور
ماهانه ۲۵۰ هزارتن مرغ در کشور مصرف می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عملیاتی شدن ۳ ابزار جدید طلایی بانک مرکزی از هفته جاری
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از هفته آینده
جزئیات راهکار‌های مصوبه ۱۷ بندی دولت برای کنترل بازار ارز
حل مشکل بازنشستگی رئیس سازمان بورس با اذن رهبری
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران–شمال و محور چالوس / ترافیک سنگین در محور‌های منتهی به تهران
اوراق سلف موازی استاندارد شمش طلا با تحویل گواهی سپرده در هفته جاری منتشر می‌شود
هوشمندسازی کامل اندازه‌گیری در نقاط تبادلی مجتمع پارس جنوبی
بارش‌های نرمال فصل زمستان کم بارشی تهران را جبران نمی‌کند
جوجه ریزی دی ماه به ۱۶۵ میلیون قطعه می‌رسد
آخرین اخبار
جزئیات راهکار‌های مصوبه ۱۷ بندی دولت برای کنترل بازار ارز
اوراق سلف موازی استاندارد شمش طلا با تحویل گواهی سپرده در هفته جاری منتشر می‌شود
عملیاتی شدن ۳ ابزار جدید طلایی بانک مرکزی از هفته جاری
حل مشکل بازنشستگی رئیس سازمان بورس با اذن رهبری
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از هفته آینده
بارش‌های نرمال فصل زمستان کم بارشی تهران را جبران نمی‌کند
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران–شمال و محور چالوس / ترافیک سنگین در محور‌های منتهی به تهران
هوشمندسازی کامل اندازه‌گیری در نقاط تبادلی مجتمع پارس جنوبی
جوجه ریزی دی ماه به ۱۶۵ میلیون قطعه می‌رسد
امسال ۵ میلیون تن گندم وارد شد/ کشت گندم به پایان رسید
نیاز ماهانه یک میلیون تن نهاده دامی در کشور
قیمت هرکیلو قارچ برای مصرف کننده به ۲۲۰ هزارتومان رسید
به زودی سوت قطار اردبیل به صدا در می‌آید
پیشرفت فیزیکی کریدور استراتژیک مشکین‌شهر _ اهر به ۶۰ درصد رسید
۹۰ درصد گوشت قرمز از داخل تامین می‌شود
امضای اسناد همکاری در ۲ هاب فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۵ دی ماه
میوه ارزان شد
تولید یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن اوره پتروشیمی تا یک ماه آینده
کنترل فروش معاملات غیر مولد از طریق اجرای ماده ۵۰
بازگشت ارز حاصل از فروش نفت زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌شود
توافق‌های ۲۰ هزار میلیاردی سازمان بنادر و بخش خصوصی
کشاورزی فراسرزمینی ناجی بحران منابع آبی
ضرورت اطمینان نسبت به استحکام سازه‌های موقت واحد‌های گلخانه و دامداری‌ها