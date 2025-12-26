باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه مشکلات تامین نهاده های دامی کماکان ادامه دارد، گفت: ذرت تا حدودی کمبود در سامانه بازارگاه وجود دارد، اما ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکل مرتفع شده است. در خصوص کنجاله سویا مشکل جدی است و تنها مقدار ناچیزی بارگزاری شده است و از طرفی روش توزیع عادلانه نیست که امیدواریم این شرایط بهبود یابد.

به گفته وی، از ابتدای دی ماه کنجاله سویا در سامانه بازارگاه توزیع نشده و تنها مقدار ناچیزی ذرت عرضه شده است.

اسداله نژاد ادامه داد: براساس آمار سامانه سماصط در آذرماه ۱۷۰ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شده است که براین اساس بیشترین آمار جوجه ریزی از لحاظ اسمی در آذرماه داشتیم.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به آینده بازار مرغ بیان کرد: با تامین مستمر نهاده های دامی، در بحث تامین مرغ ایام ماه رمضان و پایانی سال مشکلی نداریم. همچنین برای دی ماه پیش بینی می شود که جوجه ریزی به ۱۶۵ میلیون قطعه برسد، اما بحث اصلی تامین مکفی و مستمر نهاده های دامی است.

وی با بیان اینکه قیمت مرغ تابع نرخ تمام شده تولید است، گفت: نرخ تمام شده تولید نسبت به قیمت مصوب بالاتر است، از این رو قیمت تمام شده باید در نرخ مصوب لحاظ شود که براین اساس قیمت مصوب نمی تواند مبنای نرخ بازار باشد. گفتنی است قیمت تمام شده نسبت به نرخ مصوب بالاتر است که از این رو امکان عرضه با قیمت مصوب وجود ندارد و تنها در صورتی امکان عرضه با نرخ مصوب وجود داشت که نهاده با نرخ مناسب در اختیار تولیدکننده قرار می گرفت، درحالیکه مرغداران نهاده ها را ۳ برابر نرخ مصوب تامین کردند.