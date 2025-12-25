در جدیدترین رنکینگ لیگ‌های برتر آسیا لیگ ایران در رده پنجم قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جدیدترین رنکینگ لیگ های برتر آسیا لیگ ایران در رده پنجم قرار گرفت که این باعث می شود تا در صورت تداوم این جایگاه سهمیه تیم های ایرانی در فصل بعد لیگ نخبگان آسیا بیشتر شود.

جدیدترین رده بندی لیگ های برتر آسیا اعلام شد. در این رده بندی لیگ ایران در رده پنجم قرار گرفت.

لیگ ایران پنجمین لیگ برتر آسیا

نتایج درخشان تراکتور در لیگ نخبگان آسیا باعث شده است تا در صورت تداوم این نتایج سهمیه تیم های ایرانی در لیگ نخبگان آسیا هم افزایش یابد.

طبق این رنکینگ، سهمیه نماینده های ایران در لیگ نخبگان آسیا به دو سهمیه مستقیم به اضافه یک سهمیه در پلی آف افزایش پیدا می‌کند.

لیگ عربستان در صدر این فهرست قرار دارد و ژاپن هم دوم است. لیگ های کره جنوبی و امارات هم به ترتیب در رده سوم و چهارم جای دارند.

 

برچسب ها: لیگ برتر ایران ، فوتبال ایران
خبرهای مرتبط
پذیرش استعفای سرمربی تیم فوتبال استقلال سیستان و بلوچستان
از دیدار امروز تیم فوتبال هند و ایران تا درخشش بنزما در جام حذفی عربستان + فیلم
از کسر ۱۲ امتیاز از شفیلد تا فرار بیرانوند از خدمت سربازی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لیگ ایران پنجمین لیگ برتر آسیا
واکنش رسانه‌های بحرینی به شکست سنگین المحرق برابر استقلال
استقلال خوزستان ۲ - ۰ ذوب آهن/ آبی‌پوشان پس از ۹ هفته رنگ برد را دیدند + فیلم
قهرمانی یزدانی، سوادکوهی و گلیج در انتخابی تیم ملی کشتی آزاد
بازی آلومینیوم اراک - ملوان لغو شد
دو مدافع از لیگ جزیره در رادار بارسلونا
بازگشت رضاییان و جلالی به تمرین آبی‌پوشان
واکنش اوسمار به ۷ هفته گل نزدن علیپور برای پرسپولیس
رکورد جدید روزبه چشمی در استقلال + عکس
قدم اول ایران برای جام ملت‌های فوتسال آسیا: معرفی ۲۵ بازیکن
آخرین اخبار
قدم اول ایران برای جام ملت‌های فوتسال آسیا: معرفی ۲۵ بازیکن
قهرمانی عالی‌پور و جوادی در هفته دوم لیگ وزنه‌برداری/ یک رکورد جهان شکست
واکنش اوسمار به ۷ هفته گل نزدن علیپور برای پرسپولیس
استقلال خوزستان ۲ - ۰ ذوب آهن/ آبی‌پوشان پس از ۹ هفته رنگ برد را دیدند + فیلم
شهرداری گرگان به صدر جدول رسید/ استقلال به رده دوم رفت
بازی آلومینیوم اراک - ملوان لغو شد
قهرمانی یزدانی، سوادکوهی و گلیج در انتخابی تیم ملی کشتی آزاد
لیگ ایران پنجمین لیگ برتر آسیا
بازگشت رضاییان و جلالی به تمرین آبی‌پوشان
توقف مسابقات تنیس بانوان در كیش
بیانیه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درخصوص اجرای مقررات در بازی‌ها
رکورد جدید روزبه چشمی در استقلال + عکس
رنکینگ تیراندازان در پایان سال ۲۰۲۵/ جوهری‌خو چهارم و رستمیان ششم آسیا
دو مدافع از لیگ جزیره در رادار بارسلونا
واکنش رسانه‌های بحرینی به شکست سنگین المحرق برابر استقلال
استفاده از بازیکنان جوان برگ برنده استقلال برابر المحرق بود/ تراکتور باید از فرصت های گلزنی استفاده کند
آلومینیوم اراک به دنبال انتقام از قوهای سپید انزلی
شعارها علیه من هدفمند بود/ ماندنم در پرسپولیس منافع افراد را ضمانت نمی کرد