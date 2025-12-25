باشگاه خبرنگاران جوان - در جدیدترین رنکینگ لیگ های برتر آسیا لیگ ایران در رده پنجم قرار گرفت که این باعث می شود تا در صورت تداوم این جایگاه سهمیه تیم های ایرانی در فصل بعد لیگ نخبگان آسیا بیشتر شود.

جدیدترین رده بندی لیگ های برتر آسیا اعلام شد. در این رده بندی لیگ ایران در رده پنجم قرار گرفت.

نتایج درخشان تراکتور در لیگ نخبگان آسیا باعث شده است تا در صورت تداوم این نتایج سهمیه تیم های ایرانی در لیگ نخبگان آسیا هم افزایش یابد.

طبق این رنکینگ، سهمیه نماینده های ایران در لیگ نخبگان آسیا به دو سهمیه مستقیم به اضافه یک سهمیه در پلی آف افزایش پیدا می‌کند.

لیگ عربستان در صدر این فهرست قرار دارد و ژاپن هم دوم است. لیگ های کره جنوبی و امارات هم به ترتیب در رده سوم و چهارم جای دارند.