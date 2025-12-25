باشگاه خبرنگاران جوان - رزمندهها آماده میشدند برای عملیات کربلای چهار، عملیات آبی_خاکی آن هم در آبهای سرد اروندرود. سوی دی ماه ۱۳۶۵ این عملیات آغاز شد، اما بهخاطر لو رفتن عملیات، اجرای آن ناتمام ماند و رزمندگان حدود ۲ هفته بعد در کربلای ۵، موفق به اهداف تعیینشده و بازپسگیری مناطق اشغالی شدند.
یکی از شهدای عملیات کربلای چهار، شهید عیسی کرهای است؛ عیسی پسر مریم، سال ۴۴ در محله نازی آباد تهران به دنیا آمد.
مادر این شهید میگوید: من عیسی را باردار بودم که حادثه تصادفی برای ما رخ داد و من صدمه دیدم. بخاطر این حادثه همه میگفتند محال است که این بچه زنده به دنیا بیاید. اما لطف خدا شامل حال من شد و عیسی سالم به دنیا آمد. تا اینکه فدایی راه اسلام و امام شود. عیسی تیرماه و در ایام ربیع الاول و آغاز امامت حضرت مهدی (عج) به دنیا آمد. پدرش رفت برای او شناسنامه بگیرد. به من گفت: خانم! چه اسم برایش بگذاریم؟ گفتم: امیر!
همسرم رفت و از ثبت احوال زنگ زد که خانم با این اسم شناسنامه نمیدهند. میگویند امیر یعنی شاه و سلطان، این توهین به اعلیحضرت محمدرضا شاه است!
من تعجب کردم و به پدرش گفتم: آقا! اسم من مریم است، اسم پسرمان را بگذاریم عیسی!
مادر عیسی، همین یک پسر را داشت و عزیز دردانه مادر. سنش کم بود که به جبهه رفت و بارها عازم جبهه شد. وقتی مادرش میپرسید: در کجای جبهه هستی؟ میگفت: نگران نباش عقب عقبها هستم. مادر به او میگفت: مادر، من فقط یک پسر کاکل به سر دارم، مواظب خودت باش! اما عیسی فقط میخندید و حرفی نمیزد و نمیگفت که تنها پسرش در واحد اطلاعات عملیات لشکر سیدالشهدا (ع) که یکی از حساسترین واحدهاست، حضور دارد.
شهید عیسی کرهای در همه عملیاتهای لشکر ۱۰، از نیروهای خط شکن بود. عملیات والفجر۸ هم جزو غواصهایی بود که از اروندرود گذشت.
به گفته همرزمان شهید کرهای در عملیات کربلای ۴، قرار بود لشکر سیدالشهدا (ع) به عنوان پشتیبان لشکر خط شکن مازندران وارد عملیات شود. عیسی هم از سرگروههای اطلاعات عملیات بود و وظیفه هدایت چند گردان را برای حمله به مواضع دشمن به عهده داشت. اما عملیات با مشکل مواجه شد و قرار شد رزمندگان لشکرسیدالشهدا (ع) که در اطراف مسجد جامع خرمشهر برای عملیات مستقر بودند سریعا منطقه را ترک کنند. رزمندگان لشکر از شهر بیرون رفته بودند ولی بچههای تخریب و اطلاعات عملیات در شهر حضور داشتند. صبح عملیات کربلای چهار که روز ۴ دیماه ۱۳۶۵ بود، دشمن بعثی خرمشهر را زیر آتش گرفت و عیسی هم که با جمعی از دوستانش در چند قدمی مسجد جامع خرمشهر بودند با اصابت گلوله کاتیوشا به شهادت رسیدند.
منبع: فارس