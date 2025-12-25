مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در شامگاه ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) به دیدار خانواده شهید مسیحی رازمیک خاچاطوریان رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در شامگاه ولادت حضرت عیسی مسیح (ع)، پزشکیان با حضور در منزل خانواده شهید والامقام رازمیک خاچاطوریان از شهدای سرافراز جامعه مسیحیان ایران با این خانواده دیدار و گفت‌ وگو کرد.

در این دیدار صمیمانه که با هدف تجلیل از مقام شامخ شهدا و تکریم صبر، ایثار و استقامت خانواده‌های معظم آنان و همچنین تبریک ولادت حضرت عیسی(ع) و سال نو میلادی صورت گرفت، رئیس‌جمهور اسلامی ایران با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید گرانقدر و نقش بی‌بدیل همه اقوام و ادیان الهی در دفاع از استقلال، عزت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، حضور و فداکاری شهدای مسیحی در دفاع مقدس را جلوه‌ای روشن از وحدت ملی و همدلی عمیق ملت ایران دانست.

پزشکیان همچنین با تجلیل از صبر و ایستادگی خانواده شهید خاچاطوریان، عزت و اقتدار امروز کشور را مرهون ایثار شهیدان و استقامت خانواده‌های بزرگوار آنان دانست و تصریح کرد که قدردانی از این عزیزان وظیفه‌ای همیشگی برای مسئولان نظام به شمار می‌رود و امیدواریم شرمنده شهدا نشویم .

در این دیدار خانواده شهید رازمیک خاچاطوریان و همچنین آرا شاوردیان نماینده مسیحیان در مجلس شورای اسلامی نیز با قدردانی از حضور و توجه رئیس‌جمهور اسلامی ایران، بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تداوم راه شهدا در مسیر خدمت به ایران عزیز تأکید کردند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، شهدای مسیحی
خبرهای مرتبط
توسط رئیس‌جمهور صورت گرفت؛
ابلاغ سندملی سلامت زنان با تأکید بر خانواده‌محوری و سبک زندگی اسلامی-ایرانی
پزشکیان: حل مسائل بشری، نیازمند خرد جمعی، نگاهی نو، تفکر و تامل است
پزشکیان: صلح و گسترش اخلاق در جوامع بشری موجب شکوفایی انسان است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۹ ۰۴ دی ۱۴۰۴
روحش شاد سرباز وطن
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۰ ۰۴ دی ۱۴۰۴
کار قشنگی کرده ایشون
۲
۵
پاسخ دادن
دیدار رئیس جمهور اسلامی ایران با خانواده شهید مسیحی
افتتاح دومین واحد بزرگ‌ترین مرکز فرآورش نفت کشور در منطقه غرب کارون
آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه برای آتش‌بس التماس کردند
پیام تبریک سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)
ابلاغ سندملی سلامت زنان با تأکید بر خانواده‌محوری و سبک زندگی اسلامی-ایرانی
بودجه ۱۴۰۵؛ آزمون جدی دولت و مجلس برای مهار تورم
آخرین اخبار
بودجه ۱۴۰۵؛ آزمون جدی دولت و مجلس برای مهار تورم
آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه برای آتش‌بس التماس کردند
دیدار رئیس جمهور اسلامی ایران با خانواده شهید مسیحی
ابلاغ سندملی سلامت زنان با تأکید بر خانواده‌محوری و سبک زندگی اسلامی-ایرانی
پیام تبریک سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)
افتتاح دومین واحد بزرگ‌ترین مرکز فرآورش نفت کشور در منطقه غرب کارون
اسلامی: صنعت هسته‌ای پایه تولید رادیوداروهاست
پزشکیان: صلح و گسترش اخلاق در جوامع بشری موجب شکوفایی انسان است
پزشکیان: حل مسائل بشری، نیازمند خرد جمعی، نگاهی نو، تفکر و تامل است
نقش کلیدی رادیودارو‌ها در افزایش موفقیت درمان سرطان‌ها
عارف: پایبندی به تفکر و گفتمان از ویژگی‌های برجسته خانم بروجردی بود
اسلامی: مشکل غرب با ایران متوقف‌سازی پیشرفت علمی است
تامین پایدار منابع برای شهرداری‌ها و توسعه شهری با اخذ برخط مالیات بر ارزش افزوده
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود
رهبر معظم انقلاب: بزرگداشت آیت‌الله میلانی اقدامی خوب در جهت احیای نام ایشان در مشهد است
برگزاری جشنواره تولیدات مردمی کاربرد انرژی هسته‌ای در بوشهر
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۴ دی