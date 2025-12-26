باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه کشت گندم روبه پایان است، گفت: برآوردها حاکی از آن است که سطح زیرکشت گندم به ۶ میلیون هکتار سال قبل رسیده است.

به گفته وی، با توجه به میزان خرید تضمینی گندم،امسال حداقل ۵ میلیون تن باید وارد شود که مسئولان بازرگانی دولتی باید پاسخ دهند که چه میزان گندم وارد و چه میزان خرید شده است.

هاشمی ادامه داد: با استمرار نوسان نرخ ارز و تورم، نرخ ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان گندم جوابگوی هزینه های داشت و برداشت نخواهد بود و ضروری است که تجدیدنظر در قیمت صورت بگیرد، در غیراین صورت تولید صرفه اقتصادی ندارد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به آنکه در جلسه شورا، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین شده است، از این رو طبق قانون باید نرخ خرید تضمینی مخصولات تا هفته آینده توسط وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا ابلاغ شود.