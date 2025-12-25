باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آتش در بزرگراه‌های فرانسه + فیلم

کشاورزان معترض در جنوب‌غرب فرانسه اعلام کردند در اعتراض به سیاست‌های دولت، دست از تجمعات خود برنمی‌دارند و حتی مراسم کریسمس ۲۰۲۶ را در بزرگراه‌های مسدودشده برگزار خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اعتراضات کشاورزان فرانسوی وارد سیزدهمین روز خود شده است. کشاورزان معترض در منطقه جنوب‌غربی و اطراف شهر تولوز با روشن کردن آتش و بستن مسیرهای اصلی، مانع تردد خودروها در بزرگراه‌ها شده‌اند.

معترضان می‌گویند سیاست‌های دولت در مواجهه با بیماری‌های دام، به‌جای کنترل علمی و اصولی، بر معدوم‌سازی گسترده دام‌ها متمرکز شده و همین موضوع خسارت‌های سنگینی به مزارع و دامداری‌ها وارد کرده است. به گفته کشاورزان، این تصمیم‌ها نه‌تنها معیشت آن‌ها را تهدید می‌کند، بلکه آینده تولید کشاورزی در این مناطق را نیز با خطر جدی روبه‌رو ساخته است.

مطالب مرتبط
آتش در بزرگراه‌های فرانسه + فیلم
young journalists club

کریسمس ریشه در شب یلدای ایرانی دارد؟ + فیلم

آتش در بزرگراه‌های فرانسه + فیلم
young journalists club

وقتی یلدا از کریسمس «خوش‌تیپ‌تر» است!

آتش در بزرگراه‌های فرانسه + فیلم
young journalists club

پاپ لئو در موعظه کریسمس: وضعیت انسانی غزه را فراموش نکنید

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
والفجر ۸؛ آزمون سخت لشکر ۴۱ ثارالله به فرماندهی حاج قاسم در دفاع مقدس + فیلم
۱۰۰۵

والفجر ۸؛ آزمون سخت لشکر ۴۱ ثارالله به فرماندهی حاج قاسم در دفاع مقدس + فیلم

۰۴ . دی . ۱۴۰۴
بازداشت یک فرد به اتهام جاسوسی برای ایران در اسرائیل + فیلم
۵۵۲

بازداشت یک فرد به اتهام جاسوسی برای ایران در اسرائیل + فیلم

۰۴ . دی . ۱۴۰۴
از تحسین فناوری پهپادی ایران تا تحقیر کپی‌برداری تمام عیار آمریکا + فیلم
۳۶۹

از تحسین فناوری پهپادی ایران تا تحقیر کپی‌برداری تمام عیار آمریکا + فیلم

۰۴ . دی . ۱۴۰۴
جنگ افروزی ترامپ در پوشش صلح + فیلم
۳۶۸

جنگ افروزی ترامپ در پوشش صلح + فیلم

۰۴ . دی . ۱۴۰۴
کریسمس ریشه در شب یلدای ایرانی دارد؟ + فیلم
۳۱۸

کریسمس ریشه در شب یلدای ایرانی دارد؟ + فیلم

۰۴ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.