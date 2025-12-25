باشگاه خبرنگاران جوان - اعتراضات کشاورزان فرانسوی وارد سیزدهمین روز خود شده است. کشاورزان معترض در منطقه جنوبغربی و اطراف شهر تولوز با روشن کردن آتش و بستن مسیرهای اصلی، مانع تردد خودروها در بزرگراهها شدهاند.
معترضان میگویند سیاستهای دولت در مواجهه با بیماریهای دام، بهجای کنترل علمی و اصولی، بر معدومسازی گسترده دامها متمرکز شده و همین موضوع خسارتهای سنگینی به مزارع و دامداریها وارد کرده است. به گفته کشاورزان، این تصمیمها نهتنها معیشت آنها را تهدید میکند، بلکه آینده تولید کشاورزی در این مناطق را نیز با خطر جدی روبهرو ساخته است.