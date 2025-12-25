در پی واژگونی خودروی سمند در محور اراک–سلفچگان،۲ نفر جان خود را از دست دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی قم اعلام کرد:بر اثر تصادف و واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در محور اراک به سلفچگان، دو نفر جان خود را از دست دادند و سه نفر دیگر مصدوم شدند.
این حادثه ساعت ۲۱:۰۱ شامگاه چهارم دیماه ۱۴۰۴، در محور اراک به سلفچگان و در فاصله دو کیلومتری مانده به سلفچگان رخ داد.
پس از اعلام حادثه، سه کد امدادی اورژانس به محل اعزام شدند.
در این سانحه، یک مرد ۳۵ ساله و یک خانم ۳۲ ساله به دلیل شدت جراحات وارده در محل حادثه جان باختند.
همچنین سه مصدوم بدحال شامل یک نوزاد ۱۸ ماهه، یک پسر ۴ ساله و یک دختر ۳ ساله پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.