باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر با حمله توپخانه‌ای به مناطق اطراف تل احمر در شرق قنیطره در جنوب سوریه، مرز‌های این کشور را مورد تجاوز قرار داده‌اند. در پی این حمله، هنوز گزارشی از تلفات انسانی یا خسارات منتشر نشده است.

این تجاوز نظامی دیگری از سوی رژیم اشغالگر قدس است که نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه محسوب می‌شود. چنین اقداماتی ثبات منطقه را تهدید کرده و لزوم پاسخگویی بین‌المللی به نقض‌های مکرر قوانین بین‌الملل توسط رژیم صهیونیستی را آشکار می‌سازد.

پیشتر، خبرنگار خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد که روز سه‌شنبه، یک نیروی نظامی ارتش رژیم تروریستی متشکل از ۷ خودروی زرهی به بخش‌های مختلفی از حومه جنوبی قنیطره نفوذ کرده است.